La difícil maniobra para acceder a una cochera en el centro de Granada 00:37 Un coche maniobra para acceder a la cochera / Á. M. Hay que superar una estrecha calle, una columna, la terraza de un bar y decenas de peatones para conseguir aparcar ÁNGELA MORÁN Granada Viernes, 9 agosto 2019, 01:12

Encontrar aparcamiento en el centro de Granada es todo un logro. No solo por los pocos estacionamientos si no, también, por conseguir sortear el entramado de calles que cuentan con la temida señal amarilla fluorescente que avisa del peligro de adentrarse en un carril reservado para bus, taxi y autorizados. Los más afortunados cuentan con una plaza de garaje que, más o menos cerca de su casa, les permite ahorrarse 'quebraderos de cabeza' al buscar aparcamiento. El problema viene cuando aún teniendo cochera, el acceso a ella es casi imposible. Este es el caso de una cochera ubicada en la calle Almireceros. En pleno centro de Granada, parece ser un recurso privilegiado para estacionar pero, en la práctica, meter el coche sin un rasguño es toda una hazaña. La maniobra hay que realizarla en una calle estrecha, con una columna en el centro de la puerta de entrada que limita la rampa de entrada y de salida, con cuidado de no golpear con el maletero del coche en las mesas de una terraza colocada a escasos metros y con el semblante suficiente para que el tránsito de turistas no sea una distracción para la operación.

Unos obstaculos que deben sortear los que se animen a meter el coche tras la verja y, ahora, parece la ocasión perfecta. Hasta tres plazas de aparcamiento se anuncian en alquiler y venta en la puerta, eso sí, con una advertencia: 'Se alquila cochera para moto o coche pequeño'. El problema del aparcamiento en los parking siempre ha sido un tema recurrente por la 'peligrosidad' de conducir entre columnas pero esta vez, el riesgo está antes de entrar. Afortunadamente, el protagonista del video ha superado la prueba con tal maestría que se ganó el aplauso de los viandantes.