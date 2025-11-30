«Fue el caso más difícil; si cometíamos un fallo, la mataba»

El equipo negociador del secuestro de Prado Negro vivió el caso más duro que recuerdan. El cadáver de Juan permaneció en el interior del coche, ... ubicado cerca de la puerta de entrada a la casa, hasta el día siguiente. Su presunto homicida no dejaba acercarse a nadie, bajo la amenaza de disparar. «Sabíamos que no iba de farol, cuando empezamos a hablar con él partíamos de la base de que ya había un muerto», recuerda uno de los agentes que participó en las conversaciones. «Es el caso en el que más miedo he pasado, la negociación más dura y difícil. Si cometíamos un fallo, la mataba», añade.

Este miembro de la Benemérita pasó, junto al resto del equipo negociador, catorce horas al pie del cañón. Cuando finalizó la jornada de madrugada, volvió a la Comandancia. Se tomó un café y regresó a Prado Negro para efectuar los registros en el domicilio del atrincherado y presenciar el levantamiento del cadáver de la víctima. Después, se fue a casa a descansar, pero por poco tiempo: reclamaban su presencia en lo que parecía otro secuestro con rehenes en Purchena (Almería).

Finalmente no hubo personas retenidas en contra de su voluntad, era un hombre en solitario. Y si en el caso de Prado Negro fueron catorce horas, en este el individuo salió de la vivienda y fue detenido en apenas 20 minutos. «El perfil era totalmente distinto», recuerda. Las conversaciones llevaron al susodicho a salir de la vivienda a través de una ventana y tratar de escapar. Numerosos agentes habían perimetrado la zona y lo atraparon de inmediato. Así, con una visita inesperada a Purchena y la satisfacción del trabajo bien hecho, finalizó una jornada frenética para la Guardia Civil de Granada.