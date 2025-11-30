Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Guardias civiles en Prado Negro. Pepe Marín
Crimen y secuestro de Prado Negro

«Fue el caso más difícil; si cometíamos un fallo, la mataba»

El equipo negociador del secuestro de Prado Negro, que se produjo hace dos meses y medio, vivió el caso más duro que recuerdan

Laura Velasco

Laura Velasco

Granada

Domingo, 30 de noviembre 2025, 23:12

El equipo negociador del secuestro de Prado Negro vivió el caso más duro que recuerdan. El cadáver de Juan permaneció en el interior del coche, ... ubicado cerca de la puerta de entrada a la casa, hasta el día siguiente. Su presunto homicida no dejaba acercarse a nadie, bajo la amenaza de disparar. «Sabíamos que no iba de farol, cuando empezamos a hablar con él partíamos de la base de que ya había un muerto», recuerda uno de los agentes que participó en las conversaciones. «Es el caso en el que más miedo he pasado, la negociación más dura y difícil. Si cometíamos un fallo, la mataba», añade.

