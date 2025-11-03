Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Diez detenidos por estafar casi 300.000 euros con compraventa de mercancías en Granada y otras provincias

También han sido investigadas 6 personas y se han esclarecido 39 hechos delictivos cometidos desde abril del pasado año

Ideal

Lunes, 3 de noviembre 2025, 10:55

La Guardia Civil, en el marco de la operación «VENCAL» ha detenido a 10 personas e investigado a otras 6, pertenecientes a una organización criminal ... que habría estafado cerca de 300.000 euros mediante la compraventa de mercancía al por mayor presentando posteriormente justificantes bancarios falsificados. Durante el desarrollo de la operación se han esclarecido 39 hechos delictivos cometidos desde abril del pasado año en 18 provincias españolas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

