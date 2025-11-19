Las diez claves del presupuesto de Diputación La institución provincial invertirá 418 millones en aumentar el patrimonio, frenar la despoblación o buscar nuevas conexiones aéreas

Para 2026, la Diputación tendrá un presupuesto de 418 millones de euros, que son 42,5 más que este 2025 que se acaba. De ahí saldrán proyectos tangibles en forma de obras y de corte más social basado en dos patas que son ya un eje característico de este gobierno provincial: la batalla contra la despoblación y la generación de vida en las comarcas con la adquisición y revitalización del patrimonio.

42,5 M€ Un millón para comunidades de regantes, 2,4 para recogida de residuos y 4,5 para la Ecocentral

Habrá nuevas inversiones en el centro de protección animal de larga estancia y para la recogida y alojamiento de animales abandonados. En paralelo, Medio Ambiente incorporará un millón de euros para apoyar a las comunidades de regantes, 2,4 millones de euros para la puesta en marcha del nuevo Servicio Provincial de Recogida de Residuos y 4,5 millones de euros para nuevas mejoras en la Ecocentral, una instalación de referencia.

13 M€ 1,57 millones para eventos municipales y grandes acontecimientos y 2,7 para la ciudad deportiva

La Diputación realizará una inversión histórica en deportes, en las instalaciones de los municipios y un millón y medio los destinará a grandes eventos.

11,8 M€ La Agencia Provincial de Extinción de Incendios llega a 11,8 millones

La seguridad y las emergencias experimentan también un refuerzo notable. La plantilla de bomberos, que ha pasado de 97 efectivos en 2023 a 143 en 2025, volverá a crecer el próximo año con nuevas convocatorias, así como la Agencia Provincial de Extinción de Incendios, que amplía su presupuesto duplicando los recursos públicos en los dos últimos años y pasando de 6,15 millones de euros a 11,8 millones de euros en este próximo ejercicio. Como novedad, se pondrá en marcha el nuevo Servicio Provincial de Protección Civil, complementando el Centro de Coordinación de Emergencias activado este año, con una partida de más de 700.000 euros.

5,8 M€ Con partidas para fomento de la natalidad, fomento de empresas en entornos rurales y RETO 2025

El presupuesto profundiza también en el Reto Demográfico, uno de los ejes estratégicos del actual Gobierno Provincial. La institución duplicará la partida del cheque bebé, puesto en marcha de manera pionera este 2025, y reforzará las ayudas a la iluminación navideña en los municipios con pérdida de peso poblacional, al tiempo que pondrá en marcha un nuevo programa dotado con un millón de euros destinado a garantizar la continuidad de los negocios tradicionales que corren riesgo de cierre por jubilación o falta de relevo. Esta línea se completará con el nuevo acuerdo que se firmará con la Cámara de Comercio para favorecer la transmisión de empresas y asegurar la permanencia de actividad económica y servicios esenciales en el medio rural.

5 M€ Para el Patronato Provincial de Turismo, con acciones como la promoción de nuevos enlaces aéreos

En el área Turismo, el Patronato Provincial continuará ampliando recursos para fortalecer la promoción y mejorar la proyección de Granada dentro y fuera de España. La estrategia de co-marketing, que ha permitido abrir nuevas conexiones aéreas con Nantes y Santander seguirá desarrollándose con el objetivo de mejorar la conectividad aérea provincial durante el próximo año.

3,3 M€ El instituto abandonado en Ogíjares será un vivero para empresas tecnológicas

La inversión provincial avanzará de manera notable en los proyectos estratégicos que transformarán la provincia durante los próximos años, que ya están iniciados, y que este próximo año recibirán un impulso decisivo. Entre ellos, destaca la nueva residencia Senior Tropical de Almuñécar, ya demolida y cuya obra comenzará en 2026, la recuperación del antiguo complejo Bueno Crespo en Ogíjares, que se convertirá en un vivero de empresas gracias a una inversión de 3,3 millones, el inicio de la Senda del Litoral, con 2,7 millones para la fase 1 y 2 en los municipios de Almuñécar y Motril-Salobreña, respectivamente, o los avances previstos para la creación del mayor parque del área metropolitana en los terrenos de la Base Aérea, en Colonia Dávila.

3 M€ Entre las novedades, está la llegada del Festival Internacional de Música y Danza a La Calahorra

El área de Patrimonio se consolida como una de las apuestas de la Diputación, tras un año marcado por la compra del Castillo de La Calahorra, el convento de Guadix o Casa Dengra. Las cuentas de 2026 contienen una partida específica para la nueva delegación de Gestión de Bienes Culturales y más de 3 millones de euros destinados a nuevas adquisiciones, intervenciones y actuaciones de recuperación. Esta línea se completa con la puesta en marcha de la Ruta de Fortalezas y Castillos, concebida como una herramienta de desarrollo rural y promoción turística.

2,7 M€ Irán destinados a las fases 1 y 2 en los municipios de Almuñécar y Motril-Salobreña

El presupuesto de Diputación contempla una inversión en la Senda del Litoral, con 2,7 millones para la fase 1 y 2 en los municipios de Almuñécar y Motril-Salobreña.

1,5 M€ Para el arreglo necesario para abrir el Puerto de la Ragua tras una década cerrado

El presupuesto reafirma también la apuesta por el deporte como elemento vertebrador del territorio. La revitalización del Puerto de la Ragua contará con más de 1,5 millones de euros que permitirán su reapertura en 2026, mientras que otros dos millones se destinarán a seguir mejorando y modernizando instalaciones deportivas en municipios de toda la provincia. Además, se prevén 1,4 millones de euros para eventos deportivos locales y de primera magnitud.

385.000€ La Diputación abre una alianza con el Palacio y organizará un gran evento de la provincia

La institución mantendrá, además, el apoyo a Fermasa e impulsará la actividad itinerante por los municipios de la provincia del Parque de las Ciencias, a la que destinará más de medio millón de euros. Como novedad, el presupuesto incluye una partida de 385.000 euros para el Palacio de Congresos con la que se sellará una nueva alianza de trabajo para generar nuevas sinergias.

