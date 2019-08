Antonio Arenas

3

«Remo para no naufragar sola»

Después de todo, se separó, «pues no congeniábamos muy bien. Pero seguimos viviendo juntos por el hijo discapacitado y porque así lo consideremos». «Hace cuatro años le dio alzheimer y lleva 18 meses en la residencia de mi pueblo. Soy su tutora y me ocupo de él junto con mi hija». «En este momento –continúa–, remo para no naufragar sola con la gran ayuda de mi hija y de mi hijo, cuando puede, porque está en Madrid». El resultado es que sus proyectos pasan por «sacar adelante todo lo que ahora mismo ocupa mi vida». Yen el futuro, «publicar un libro de poesía y reanudar el turismo rural».