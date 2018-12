Cuando el GPS te dice que te tires por un barranco Pasó en Nochebuena, en un pequeño pueblo de Arkansas. Un hacker pirateó el sistema GPS y condujo a un buen número de conductores en dirección a un precipicio de los exteriores de la localidad, famoso por sus hermosas vistas. Solo que los conductores no querían ir allí, sino al centro de la localidad, para disfrutar de los fuegos artificiales JESÚS LENS GRANADA Viernes, 28 diciembre 2018, 00:55

Y lo peor es que hubo un vehículo que se terminó por precipitarse al vacío, confiando ciegamente en el GPS y sin hacer caso a la lógica que indicaba que aquel carril de tierra no llevaba a Mulwray Square.

Afortunadamente, no hubo que lamentar daños personales: el vehículo, que era conducido de forma automática por un programa en pruebas para coches autónomos, solo llevaba a un joven millenial a bordo y, cuando vio que se acercaban al precipicio, abrió la puerta del coche y saltó justo a tiempo de no caer por el balate.

A preguntas del periódico local, el joven señaló que estaba vivo gracias a los consejos de su abuela, Asunción Baldomero, de origen alpujarreño: «La abuela siempre nos decía una frase viejuna que nos hacía mucha gracia, pero que me ha salvado la vida: »Si tu amigo se tira de un puente, ¿tú también lo haces?« Reconozco que ya no sé orientarme sin el GPS, pero cuando vi hacia dónde iba coche y que no me hacían caso, ni uno ni otro, salté».

Las autoridades han abierto una investigación sobre los hechos acaecidos en Arkansas e interpelan a los ciudadanos con una pregunta muy en línea a la sabiduría ancestral de la abuela Asunción: «Si su GPS les conduce a un callejón sin salida, ¿se estrellará usted contra el muro?»

Desde que existen las redes sociales y, con ellas, la popularización y amplificación sin límites de los bulos, también conocidos como fake news o, en román paladino, cochinas mentiras; las inocentadas ya no son lo que eran.

Está demostrado: las noticias falsas tienen un 70% más de probabilidades de ser compartidas y, por tanto, de convertirse en virales. Son más atractivas, más divertidas, más escandalosas que la triste realidad. Nos molan más.

-Dado que vivimos rodeados de mentiras, ¿qué sentido tienen las inocentadas propias de tal día cómo hoy, esas que tanto te gustan?

Lo pregunta el Lench, la peor versión de mí mismo; la más incordiante, chinche y latosa. Y lo pregunta porque, efectivamente, me gustan las bromas que se suelen -¿o solían?- hacer en el Día de los Inocentes.

Las buenas inocentadas, sobre todo las difundidas a través de los medios de comunicación, son muy difíciles de conseguir. Por ejemplo, la chuminaíca con la que he empezado esta inocente Crónica del Polvorón de hoy, 28 de diciembre.

Sé que no es una buena inocentada, aunque sí espero que les haya arrancado alguna sonrisa. Y lo sé porque las buenas inocentadas, más allá de la credibilidad y el humor, exigen que el lector deseara que fueran verdad, que se pudieran cumplir, casi a modo de Carta a los Reyes Magos.

De ahí que, antes de Twitter y de los Trending Topics, las inocentadas sobre fichajes deportivos fueran un clásico: ibas al kiosco, veías en portada que tu equipo había fichado a la figura del momento -entonces había figuras y estrellas, no cracks- y el corazón te daba un vuelco. Corrías a una cabina de teléfonos, llamabas al amigo con el que compartías colores... y se reía de ti a mandíbula batiente, que él si había caído en que hoy es 28 de diciembre.

Las inocentadas sobre el mundo del deporte y el espectáculo son, por tanto, muy socorridas. E inocuas. Leer que Clint Eastwood hará un papel secundario en la tercera parte de «El Crack», dirigido por José Luis Garci, o que Iniesta se viene al Granada C.F., harto del Japón, eufórico porque va a montar una bodega en el Altiplano granadino; no hace daño a nadie.

Bromear con otras cosas, sin embargo, es mucho más arriesgado. Sobre todo, tal y como se han puesto las cosas con respecto al humor, que le están saliendo más límites que a la velocidad en los códigos de circulación.

Posibles inocentadas sobre cualquiera de los temas más candentes del momento quedan radicalmente vetadas, de Cataluña al Valle los Caídos, pasando por el próximo gobierno andaluz. Que no me digan que no sería tentador meter a VOX en alguna consejería de la Junta, pero que eso no hay quien se lo crea, ¿verdad?

Porque, insisto, las inocentadas deben ser graciosas, simpáticas, creíbles... y deseables. De ahí que las bromas sobre las mejoras «imposibles» en la vida de nuestras ciudades y pueblos acaben dejando un cierto poso de melancolía. ¿Se imaginan, tener el Gran Espacio Escénico? O el Teleférico a Sierra Nevada. O el AVE, sin ir más lejos.

Y luego están las inocentadas irritantes, las que interpelan a lo más nuestro, a la esencia de lo que somos, las inocentadas «arrebatadoras» que nos quitan lo que más queremos, poniéndonos el corazón en un puño. Bromas del tipo «Cruzcampo compra Cervezas Alhambra y cierra la planta de Granada». ¿Se imaginan un Apocalipsis peor?

-Para dártelas de tan versado en la cuestión de las inocentadas, muchas veces te la dan con queso. Y con extrema facilidad.

No le falta razón al Lench, pero cada vez soy menos cándido e inocentón. Me he acostumbrado tanto al humor de los diarios satíricos y a comprobar la veracidad de las noticias a través de Maldito Bulo que empiezo a no creerme nada. O a creérmelo todo, que viene a ser lo mismo, aunque de forma diferente.

El Brexit, por ejemplo, suena a inocentada brutal. Y cada vez que Trump hace o dice algo, cualquier cosa, eleva los niveles de (in)tolerancia a la (in)credulidad hasta límites insospechados.

¿Y usted, estimado lector? ¿Es partidario de las inocentadas o es de los convencidos de que la realidad se ha convertido en una inmensa y colosal broma, y de muy mal gusto, a nivel global?