La Guardia Civil de Granada, en una operación antidroga. Pepe Marín

Días de vino y marihuana en la Autovía del 92

La Audiencia de Granada confirma una pena de tres años y cuatro meses de cárcel para un camionero ucraniano que transportaba 42,5 kilos de cannabis entre botellas de tinto

Sandra Martínez

Sandra Martínez

Sábado, 15 de noviembre 2025, 23:40

Comenta

Para delinquir con cierta garantía de éxito hay que procurar pasar desapercibido. Por ejemplo, y como se dice coloquialmente, es de 'primero de narco' que ... no conviene llamar la atención cuando se está en plena faena, esto es, moviendo la mercancía ilegal de un lado a otro. Un camionero ucranio se saltó esa norma básica y acabó entre rejas en Granada. Ocurrió ya entrada la tarde del día 19 de febrero del año pasado en la Autovía del 92 (A-92), concretamente, en el término municipal de Huétor Tájar. Una pareja de la Guardia Civil se fijó en un vehículo pesado que circulaba de forma «errática». Además, el trailer tenía averiada «la luz trasera derecha», según detalla la sentencia de la Audiencia de Granada que ha confirmado una pena de tres años y cuatro meses de cárcel para el chófer por la comisión de un delito contra la salud pública de «sustancias que no causan grave daño a la salud», pero «en cantidad de notaria importancia».

