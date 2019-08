31 días de agosto: Martin Rock and Roll Scorsese (Día 8)

Martin Scorsese es muchas cosas. Quizás Taxi Driver (1976) con un autodestructivo Robert de Niro sea una de mis pelis favoritas. Pero es que también está Toro salvaje, una de boxeo (1980), y Uno de los nuestros, una de mafiosos espléndida (1990). Pero hay una parte quizá más desconocida del gran director de cine y son sus documentales. Además, muchos de ellos narran la historia del Rock and Roll, desde The Last Waltz hasta Shine a light con los Rolling Stones. Pasen y vean.