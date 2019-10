«El diagnóstico rápido de mi hipertensión ha evitado riesgos mayores»

Un 42,6% de la población española tiene hipertensión y el 37,4% lo desconoce y está sin diagnosticar IDEAL Viernes, 11 octubre 2019, 01:24

La hipertensión es, según datos de la Organización Mundial de la Salud, el factor número uno de riesgo de muertes en el mundo. Alrededor de 10 millones de personas fallecen por este problema cada año y de ellos la mitad no sabía que padecía este trastorno. En España los datos también son muy preocupantes: se ha doblado el número de fallecimientos por enfermedades hipertensivas en la última década según datos del Instituto Nacional de Estadística. Mientras que en 2005 la hipertensión provocaba 6.661 fallecimientos, en 2015 la cifra llegó a los 12.647.

Como ejemplo de una de las personas que sufre hipertensión, pero no era conocedora de ello, nos encontramos con el caso de Susana, que tenía en ocasiones de dolores de cabeza, vértigos y dificultad respiratoria. Ella lo desconocía y no le daba mayor importancia. Y es que, como Susana, la gran mayoría de personas que sufren este trastorno no son conscientes de que lo padecen. «La verdad es que nunca se me habría pasado por la cabeza que lo que me pasaba era esto» comenta Susana, que tras varios episodios con los síntomas comentados anteriormente decidió acudir a su farmacéutico de confianza.

«Mi farmacéutico me derivo al médico atención primaria y además me ofreció el servicio de MAPAfarma (Monitorización Ambulatoria de la Presión Arterial) gracias al cual me advirtió que podía tenía hipertensión. No sé qué habría pasado si no hubiera decidido visitar la farmacia» confiesa aliviada. Y es que una gran parte de personas que sufre de hipertensión no conoce que la padece, con el consiguiente riesgo para su salud. De hecho, es en muchísimos casos gracias a la intervención del farmacéutico y a la realización del MAPAfarma a los pacientes como Susana, se consigue detectar la hipertensión para que posteriormente sea confirmada y tratada por su médico y se reduzca drásticamente el riesgo de sufrir accidentes cardiovasculares. Si no se controla, la hipertensión puede provocar un infarto de miocardio.

MAPAFARMA, LA MEJOR SOLUCIÓN POSIBLE

La gran mayoría de personas con hipertensión no muestra ningún síntoma, lo que hace que sea difícil de detectar. Aunque en otras ocasiones, como en el caso de Susana, quienes la padecen sufren dolores de cabeza, dificultad respiratoria, vértigos, dolor torácico, palpitaciones del corazón y hemorragias nasales. Es importante detectar la hipertensión lo más pronto posible ya que si no se controla, puede provocar un infarto de miocardio, un ensanchamiento del corazón y, a la larga, una insuficiencia cardíaca.

Es aquí cuando cobra importancia MAPAfarma, una herramienta, que el Colegio Oficial de Farmacéuticos pone a disposición de las oficinas de farmacia para sus usuarios, que sirve para medir la tensión arterial durante todo el día mientras se realizan las actividades cotidianas sin ningún tipo de impedimento. Esta prueba es el mejor método disponible para saber si puede sufrir hipertensión y para que, en caso de tenerla, se pueda tratar y comprobar si el control es adecuado o no.

«En mi caso lo único que tuve que hacer fue acudir a la farmacia a la que suelo ir, allí me dieron a conocer esta herramienta y la verdad es que cuando me la pusieron me di cuenta de que no molestaba nada. Pude hacer todo lo que hago cada día sin problemas» asegura Susana, que añade que «todavía me asusto al pensar qué podía haber pasado si no llego a ir a la farmacia». Se trata de una prueba indicada especialmente para la población que tenga síntomas o riesgo de padecer hipertensión y gracias a su utilización se puede disponer de un estudio sobre la presión arterial que permita la derivación al médico desde la oficina de farmacia. Además, gracias a los datos obtenidos la valoración médica posterior será más rápida y directa.

¿DÓNDE ENCONTRARLO?

MAPAfarma forma parte de la gran y diversa cartera de servicios que se está desarrollando progresivamente en las oficinas de farmacia, que gracias al trabajo del Colegio de Farmacéuticos de Granada y al de sus colegiados están implantando procesos y alternativas sanitarias para ayudar a la ciudadanía, lo que supone un valor adicional al sistema sanitario y también para el paciente. Como en el caso de Susana, encontrar MAPAfarma es bastante sencillo, basta con acudir a tu farmacia de confianza en la que te ofrecerán el mejor tratamiento posible y te ayudarán a detectar si tienes problemas de hipertensión de una forma rápida y sencilla.

«La verdad es que confío mucho en mi farmacéutico, siempre que he necesitado algo me ha dado una solución y con la hipertensión su papel ha sido fundamental. Es posible que me haya salvado la vida» comenta Susana, que no puede reprimir la emoción. Como ella, cada vez más gente en Granada confía como su agente sanitario más próximo, lo que supone un gran éxito para el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Granada, que este año celebra su 120 aniversario con la satisfacción de poder ofrecer cada vez más servicios con los que ayudar a la vida de la sociedad granadina.