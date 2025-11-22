Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El día que volverá la lluvia a Granada. Alfredo Aguilar

El día que regresan las lluvias a Granada

Se mantiene el frío este fin de semana pero la tendencia cambiará la próxima semana

Camilo Álvarez

Camilo Álvarez

Granada

Sábado, 22 de noviembre 2025, 09:57

Granada encara un fin de semana marcado por la estabilidad y por el frío. Si bien no se esperan precipitaciones, las temperaturas siguen bajando y ... este madrugada bajará de los cero grados en zonas como la capital y su Área Metropolitana (-1) o en la comarca de Baza, donde llegarán a los tres grados bajo cero. En la Costa no se librarán de las bajas temperaturas, pero moderadas en comparación con el interior (siete grados de mínima).

