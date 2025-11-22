El día que regresan las lluvias a Granada

Granada encara un fin de semana marcado por la estabilidad y por el frío. Si bien no se esperan precipitaciones, las temperaturas siguen bajando y ... este madrugada bajará de los cero grados en zonas como la capital y su Área Metropolitana (-1) o en la comarca de Baza, donde llegarán a los tres grados bajo cero. En la Costa no se librarán de las bajas temperaturas, pero moderadas en comparación con el interior (siete grados de mínima).

Para este sábado la Aemet habla de cielos poco nubosos, salvo nubes bajas matinales en el litoral, donde no se descartan precipitaciones débiles y dispersas. Temperaturas sin cambios, o máximas localmente en descenso en el litoral. Heladas débiles en el interior, localmente moderadas en las sierras.

Para el domingo seguirá haciendo frío, pero recuperará unos grados y ya no se esperan mínimas por debajo de los cero grados salvo en la comarca de Baza. Habrá cielos con intervalos nubosos de nubes medias y altas.

Para el lunes ya se esperan cielos muy nubosos con precipitaciones débiles a moderadas en toda la provincia, más probables e intensas a partir de la tarde. Las temperaturas mínimas irán en ascenso, mientras que las máximas se mantendrán sin cambios o en descenso.

Las lluvias podrían seguir hasta el martes, pero menos probables, y de cara al miércoles siguiente volvería la estabilidad y los cielos despejados.