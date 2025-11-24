El día que una joven rompió internet cantando en una iglesia de Granada

Era 2018 cuando un vídeo de una joven cantanto en una iglesia de la provincia de Granada se convirtió en un fenómeno mundial. La voz ... de la improvisada cantante, la acústica y el entorno propiciaron un momento muy especial que quedó inmortalizado en vídeo y que a día de hoy sigue siendo un fenómeno de masas.

Tanto que un tuit de un empresario norteamericano compartiendo de nuevo este vídeo se ha convertido, de nuevo, en viral. «Esto rompió Internet en 2018. Fue totalmente espontáneo y grabado con un iPhone», señala en su mensaje en la red social X Jeremy Wayne Tate, que acumula casi 300.000 visitas y cientos de comentarios.

El vídeo muestra a la actriz Malinda Kathleen Reese entonando el 'Ave Maris Stella' en el interior de iglesia de la Encarnación de Montefrío, que data del siglo XVIII y es obra del arquitecto gallego Lois de Monteagudo, en un momento en el que se encontraba vacía.

Malinda no es precisamente una desconocida. Cuenta con una comunidad de 1,76 millones de suscriptores solo en Youtube. El vídeo cantando en la iglesia de Montefrío, compartido en su canal, alcanza los 13 millones de reproducciones y más de 23.000 comentarios.

«Cuando consigues una iglesia estilo panteón con un retraso acústico de seis segundos para ti sola», escribió la cantante junto al vídeo que compartió en su cuenta de Facebook. Desde ese momento, las visualizaciones comenzaron ha aumentar hasta hacerse viral y llegar a millones de reproducciones en todo el mundo.

A ello contribuyó el cantante Alejandro Sanz, que compartió en su perfil de Instagram el vídeo, que definió como una «acústica que te transporta a dimensiones desconocidas».

Desde entonces, el vídeo sigue siendo un fenómeno y cada vez que alguien lo encuentra y lo comparte en su perfil de cualquier red social tiene un gran alcance.