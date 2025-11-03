Este día cambia el tiempo en Granada: lluvia, tormentas y bajada de temperaturas

El tiempo está a punto de cambiar en Granada. Después de un fin de semana marcado por el sol, con cielos despejados y un tiempo ... bastante estable, desde mediada la semana la situación será muy diferente en nuestro territorio. Y es que se espera que lleguen varios frentes que afecten sobre todo a la mitad occidental de Andalucía pero que tanto el miércoles como el jueves también se notarán en Granada.

Los primeros días de esta semana serán bastante tranquilos: tanto este lunes como el martes lucirá el sol con fuerza y las temperaturas subirán ligeramente hasta situarse cerca de los 25 grados en sus valores máximos. Serán jornada tranquilas, sin fenómenos destacados a nivel meteorológico.

Sin embargo, todo cambiará a partir del miércoles. Las primeras horas del día la estabilidad seguirá dominando, pero a partir de la tarde la situación será totalmente distinta con la llegada de las primeras lluvias, que irán de menos a más conforme pasen las horas. De hecho, durante la noche las precipitaciones serán más intensas y estarán acompañadas de tormentas, afectado a la totalidad de la provincia de Granada.

En lo relativo a las temperaturas, pese a que será un día marcado por los chubascos tormentosos, los termómetros seguirán subiendo sus valores el miércoles, acercándose a los 30 grados de máxima y superando los 10 de mínima. Pero esto es algo que durará poco, ya que el jueves habrá un bajón térmico que dejará las máximas por debajo de los 20 grados, una situación que será la tónica durante el resto de la semana.

Además de más frío, la madrugada del jueves será también bastante lluviosa y con presencia de tormentas. Pese a ello, según avance la jornada las precipitaciones tenderán a disiparse, cesando la lluvia por completo a partir de mediodía en Granada.

¿Seguirá lloviendo después del jueves?

Según muestra la previsión del tiempo de la Agencia Estatal de Meteorología, una vez cesen las lluvias del jueves la estabilidad volverá a tomar el protagonismo en Granada. Tanto es así que no se espera que lleguen nuevos chubascos durante el resto de la semana. Lo más destacado a partir de entonces tiene que ver con las temperaturas, ya que seguirán siendo bajas: las máximas se mantendrán en torno a los 18 grados y habrá mínimas de 5.