Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Imagen de archivo de los registros de la Policía Nacional en dependencias de la Policía Local de Granada el pasado mes de febrero. Pepe Marín

Detienen y dejan en libertad a los primeros cuatro agentes que declaran por la trama de la Policía Local de Granada

Los agentes han sido citados en la Jefatura Superior de la Policía Nacional para prestar declaración y darle traslado de los delitos que se le imputan

Pilar García-Trevijano
M. Victoria Cobo

Pilar García-Trevijano y M. Victoria Cobo

Granada

Viernes, 14 de noviembre 2025, 16:14

Comenta

La Policía Nacional detiene y deja en libertad a cuatro agentes de la Policía Local investigados en el presunto amaño de las oposiciones que instruye ... el Juzgado de Instrucción Número 4 de Granada capital. Los acusados han tenido la opción de declarar y se les ha dado conocimiento formal de los delitos que se les imputan.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una niña de tres años en el incendio de una vivienda en Las Gabias
  2. 2 Rescatan a una mujer atrapada bajo un autobús en un accidente múltiple en el Zaidín
  3. 3 Un hombre sufre una muerte súbita en Padul y los sanitarios de Emergencias consiguen reanimarlo
  4. 4 Todos los municipios de Granada en alerta por lluvias muy fuertes: estas serán las horas críticas
  5. 5 Alerta por un joven que entra a comercios de un pueblo de Granada con billetes falsos de 50 euros
  6. 6

    «Hemos escuchado unos golpetazos muy fuertes y luego un alarido desgarrador»
  7. 7

    Investigan si un brasero originó el fuego en el que murió una niña en Las Gabias
  8. 8 Una granadina reprocha a la ministra los fallos en las pulseras: «Los protocolos no funcionaron, hable con las víctimas»
  9. 9

    «La gente quería ayudar, pero el fuego salía por la puerta y llegaba hasta el balcón»
  10. 10 Los granadinos que son los médicos mejor valorados de España: «Trabajo como si yo fuera también paciente»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Detienen y dejan en libertad a los primeros cuatro agentes que declaran por la trama de la Policía Local de Granada

Detienen y dejan en libertad a los primeros cuatro agentes que declaran por la trama de la Policía Local de Granada