Detienen y dejan en libertad a los primeros cuatro agentes que declaran por la trama de la Policía Local de Granada

La Policía Nacional detiene y deja en libertad a cuatro agentes de la Policía Local investigados en el presunto amaño de las oposiciones que instruye ... el Juzgado de Instrucción Número 4 de Granada capital. Los acusados han tenido la opción de declarar y se les ha dado conocimiento formal de los delitos que se les imputan.

Según ha podido saber este medio, los primeros agentes que se han tenido que personar en la Jefatura de la Policía Nacional de Granada corresponden a los efectivos que habrían participado como miembros del tribunal en las pruebas de 2019, en el concurso de las 49 plazas, 40 de nuevo ingreso y 9 de movilidad, bajo sospecha. Este procedimiento es habitual y ordinario. La mayoría de investigados pasarán por la misma situación. Las defensas de los primeros agentes que han tenido que acudir a la jefatura han recomendado a sus clientes acogerse al derecho de no declarar.

Relación de delitos

Cabe recordar que, tal y como adelantó IDEAL, después de nueve meses de pesquisas y registros, el Juzgado de Instrucción número 4 de Granada alzó el secreto de sumario en la investigación de la trama que presuntamente amañó oposiciones de la Policía Local en Granada capital, Algarinejo y Albolote el pasado 28 de octubre. Este medio tuvo acceso en primicia a las actuaciones donde se investiga a 43 personas, entre agentes, dos funcionarias de contratación del Ayuntamiento de la capital, opositores, miembros de los tribunales y un psicólogo que habrían participado supuestamente en la trama. A todos ellos se les imputa una decena de delitos.

En la situación inicial en la que se encuentra la investigación, la magistrada, Susana Alvarez Civantos, considera que los hechos podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación, tráfico de influencias, revelación de secretos, abuso de información privilegiada, fraude en la contratación, cohecho, grupo criminal, falsedad documental, omisión del deber de denunciar delitos, extorsión, coacciones y amenazas. Los procesos selectivos que están en cuestión son dos convocatorias de nuevo ingreso de 40 y 32 plazas que se celebraron en 2019 y 2022 en Granada, así como las oposiciones de Algarinejo (2022) y Albolote (2024).

Por ahora, los investigadores concluyen que el grupo actuaba siguiendo presuntamente las instrucciones e indicaciones de los máximos cabecillas, el exjefe policial y un superintendente para facilitar que aprobasen las oposiciones a las personas que designaban, entre los que se encuentran hijos, familiares y allegados. La trama urdida habría colocado a los aspirantes «presuntamente en connivencia con los miembros de los distintos tribunales». También facilitaban las preguntas del examen teórico y supuesto práctico y controlarían además la contratación del psicólogo que realizaría el segundo ejercicio (pruebas psicotécnicas y entrevista).