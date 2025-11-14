Detienen y dejan en libertad a los primeros cuatro agentes que declaran por la trama de la Policía Local de Granada
Los agentes han sido citados en la Jefatura Superior de la Policía Nacional para prestar declaración y darle traslado de los delitos que se le imputan
Pilar García-Trevijano y M. Victoria Cobo
Granada
Viernes, 14 de noviembre 2025, 16:14
La Policía Nacional detiene y deja en libertad a cuatro agentes de la Policía Local investigados en el presunto amaño de las oposiciones que instruye ... el Juzgado de Instrucción Número 4 de Granada capital. Los acusados han tenido la opción de declarar y se les ha dado conocimiento formal de los delitos que se les imputan.
Según ha podido saber este medio, los primeros agentes que se han tenido que personar en la Jefatura de la Policía Nacional de Granada corresponden a los efectivos que habrían participado como miembros del tribunal en las pruebas de 2019, en el concurso de las 49 plazas, 40 de nuevo ingreso y 9 de movilidad, bajo sospecha. Este procedimiento es habitual y ordinario. La mayoría de investigados pasarán por la misma situación. Las defensas de los primeros agentes que han tenido que acudir a la jefatura han recomendado a sus clientes acogerse al derecho de no declarar.
Relación de delitos
Cabe recordar que, tal y como adelantó IDEAL, después de nueve meses de pesquisas y registros, el Juzgado de Instrucción número 4 de Granada alzó el secreto de sumario en la investigación de la trama que presuntamente amañó oposiciones de la Policía Local en Granada capital, Algarinejo y Albolote el pasado 28 de octubre. Este medio tuvo acceso en primicia a las actuaciones donde se investiga a 43 personas, entre agentes, dos funcionarias de contratación del Ayuntamiento de la capital, opositores, miembros de los tribunales y un psicólogo que habrían participado supuestamente en la trama. A todos ellos se les imputa una decena de delitos.
En la situación inicial en la que se encuentra la investigación, la magistrada, Susana Alvarez Civantos, considera que los hechos podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación, tráfico de influencias, revelación de secretos, abuso de información privilegiada, fraude en la contratación, cohecho, grupo criminal, falsedad documental, omisión del deber de denunciar delitos, extorsión, coacciones y amenazas. Los procesos selectivos que están en cuestión son dos convocatorias de nuevo ingreso de 40 y 32 plazas que se celebraron en 2019 y 2022 en Granada, así como las oposiciones de Algarinejo (2022) y Albolote (2024).
Por ahora, los investigadores concluyen que el grupo actuaba siguiendo presuntamente las instrucciones e indicaciones de los máximos cabecillas, el exjefe policial y un superintendente para facilitar que aprobasen las oposiciones a las personas que designaban, entre los que se encuentran hijos, familiares y allegados. La trama urdida habría colocado a los aspirantes «presuntamente en connivencia con los miembros de los distintos tribunales». También facilitaban las preguntas del examen teórico y supuesto práctico y controlarían además la contratación del psicólogo que realizaría el segundo ejercicio (pruebas psicotécnicas y entrevista).
Descartan tomar medidas disciplinarias contra los agentes investigados
El Ayuntamiento de Granada recibió ayer una providencia de la jueza, Susana Álvarez Civantos, donde se pone en conocimiento del consistorio que no existen por el momento medidas judiciales adoptadas en relación a la situación personal de los investigados. Esta comunicación se produce después de que el órgano elevará una consulta a la magistrada que investiga el presunto amaño de las oposiciones de la Policía Local para saber si debe tomar medidas disciplinarias contra los funcionarios que aparecen en el sumario. En consecuencia, el Ayuntamiento considera que de momento y siguiendo las instrucciones de la jueza no se adoptarán medidas. La primera edil, Marifrán Carazo, expresó su deseo de que se aclaren por completo los hechos y ha recordado que su gobierno ya ha contribuido en ese objetivo facilitando todos los expedientes requeridos, así como aportando una grabación sobre los presuntos amaños a la fiscalía. No es la primera vez que el Consistorio traslada esta consulta a la responsable de la investigación. El gobierno local ya formuló la pregunta meses atrás, cuando el escándalo de las oposiciones saltó a la luz pública. Entonces la petición, que se realizó por escrito, quedó sin respuesta por parte de la jueza, que en ese momento se encontraba en el punto más álgido de la investigación. Como ha podido saber este periódico, en el Ayuntamiento existen dudas respecto al efecto de cualquier movimiento disciplinario sobre la presunción de inocencia de los investigados, que podrían denunciar la decisión toda vez que aún no hay sentencia sobre los hechos.
