El detenido por la supuesta estafa en el alquiler de un piso pasará hoy a disposición del juez
YENALIA HUERTAS GRANADA Martes, 4 septiembre 2018, 01:04

La Policía Nacional tiene previsto poner hoy a disposición judicial a A. M., el vecino de Granada denunciado por haber realizado contratos de alquiler presuntamente falsos de un mismo piso del centro de la ciudad a numerosas personas, según indicaron ayer a IDEAL fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Oriental.

El presunto estafador fue detenido el pasado sábado, después de que algunos de los afectados le hicieran una emboscada, quedando con él para completar un pago en la rotonda del Triunfo.

Este diario tiene constancia de que al menos nueve personas han formulado ya denuncias contra este individuo, en las que aseguran que le ingresaron o dieron en mano el dinero de la fianza -de 400 euros en gran parte de casos-, tras enseñarles el piso y rubricar los supuestos contratos.

Los afectados han creado un grupo de WhatsApp en el que ya figuran 38 miembros, por lo que estiman que las cantidades presuntamente estafadas rondarían «los 15.000 euros». No obstante, este dato no ha sido confirmado por la Policía Nacional, pues la investigación está abierta y no se puede aportar aún una cifra concreta.

En cualquier caso, si se suman las cantidades que los primeros denunciantes afirman haber entregado al detenido, la cifra sería ya de unos 4.000 euros. Ayer este diario tuvo constancia de una nueva denuncia formulada el día 30 de agosto por un hombre de Las Gabias. En su caso, como en los demás, el contacto se produjo por redes sociales y tras entregar la fianza fue bloqueado. Nunca le entregó las llaves del inmueble, que está en calle Montalbán.