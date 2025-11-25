Detenido un presunto depredador sexual empadronado en Granada que tenía retenida a una menor

Un hombre de 39 años empadronado en Granada ha sido detenido por los delitos de agresión sexual, corrupción de menores, detención ilegal, inducción al abandono ... del domicilio de una menor y desobediencia a agentes de la autoridad.

La investigación comenzó tras una denuncia presentada ante la Guardia Civil en La Rioja en la que se alertaba de la desaparición de una joven menor de edad. Una vez analizadas diversas conversaciones extraídas del teléfono móvil de la víctima, los agentes hallaron mensajes de contenido sexual, explícito y agresivo, enviados por un hombre que había contactado con el menor de edad a través de redes sociales.

Entre los mensajes que había mandado a la víctima se incluían comentarios sobre la diferencia de edad y mostraba una actitud «sexualizadora y forzosa en sus conversaciones», señala en una nota la Guardia Civil. Asimismo, había enviado vídeos con contenido sexual «violento y de dominación».

Ante la gravedad de los hechos y la situación de desprotección de la menor, los agentes realizaron gestiones para localizar al sospechoso. Así, se constató que sobre esta persona pesaba ya un señalamiento judicial en vigor, de control específico, emitido por el Juzgado de Instrucción núm. 4 de Terrassa por una presunta agresión sexual a otra menor de 15 años. Asimismo, se comprobó que esta persona figuraba empadronado en Granada.

Ampliar Objetos intervenidos en la vivienda en la que se localizó al supuesto agresor. Ideal

Una vez que la Guardia Civil contactó por teléfono con el sospechoso, este reconoció estar con la menor desaparecida, pero se negó a desvelar su paradero y a colaborar con los agentes.

Tras una intensa labor de localización, los agentes pudieron determinar la posición del presunto agresor y de la joven. Tras desplazarse hasta allí, detuvieron al presunto autor y entregaron a la familia a sus padres. Durante el registro del lugar donde se hospedaba el detenido, se localizó una «variedad de objetos de carácter sexual».

La investigación fue asumida por agentes del Instituto Armado pertenecientes a la Unidad Orgánica de Policía Judicial y puestas a disposición de la autoridad judicial.

El peligro de las redes sociales

La Guardia Civil señala que, normalmente, este tipo de personas utilizan las redes sociales para contactar con adolescentes y ganarse su confianza, con el objetivo de manipularlos de forma progresiva y engañosa.

Suelen aprovechar la vulnerabilidad, la curiosidad y el deseo de aceptación propios de la edad para traspasar límites como es el enviando de material pornográfico. Con ello, pretenden normalizar conductas sexuales inadecuadas para lograr que los menores acerpten ese tipo de conversaciones como algo habitual. El objetivo último de esta estrategia es organizar encuentros físicos y mantener relaciones sexuales con las víctimas.