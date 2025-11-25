Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El spuesto depredador sexual, tras ser detenido por la Guardia Civil.

El spuesto depredador sexual, tras ser detenido por la Guardia Civil. Ideal

Detenido un presunto depredador sexual empadronado en Granada que tenía retenida a una menor

El detenido, de 39 años, contaba con un señalamiento judicial emitido por un Juzgado de Terrassa por la presunta agresión sexual a una adolescente de 15 años

Camilo Álvarez

Camilo Álvarez

Granada

Martes, 25 de noviembre 2025, 10:24

Comenta

Un hombre de 39 años empadronado en Granada ha sido detenido por los delitos de agresión sexual, corrupción de menores, detención ilegal, inducción al abandono ... del domicilio de una menor y desobediencia a agentes de la autoridad.

