Detenido un ladrón que robó en una casa cercana al Campus de Cartuja mientras sus moradores dormían

Agentes de la Policía Nacional han detenido en una calle del distrito Norte de Granada a un varón de 38 años de edad como presunto ... autor de un delito de robo con fuerza tras haberse introducido en un domicilio mientras sus moradores dormían, según ha informado el cuerpo en un comunicado de prensa.

Una de las compañeras de piso abrió los ojos por el ruido y lo sorprendió en medio de la habitación, saliendo el presunto responsable huyendo de la vivienda y llevándose un bolso y un teléfono móvil. Los investigadores consiguieron identificar a la persona y activaron su búsqueda. Un mes después ha sido detenido en la zona norte de la ciudad y llevado ante la autoridad judicial.

Los hechos se produjeron a las 9 de la mañana en un domicilio cercano al Campus Universitario de Cartuja. En ese momento, todos los moradores de la vivienda estaban aún durmiendo, cuando uno de ellos, una chica de 27 años, se despertó sobresaltada al escucha ruidos en su cuarto. Cuando abrió los ojos observó a una persona desconocida en su dormitorio y comenzó a gritar, por lo que está persona salió huyendo de la vivienda sin ser visto por el resto de inquilinos.

Al llegar los agentes, comprobaron que no había ninguna ventana ni puerta forzada, por lo que probablemente se habría introducido en la casa por la puerta principal utilizando el método del resbalón. En su estancia aprovechó para sustraer el bolso con documentación y dinero en efectivo y el teléfono móvil de la chica que le había sorprendido.

Agentes de la Policía Judicial especializados en este tipo delictivo orientaron sus pesquisas en determinar la identidad de esta persona, dando como resultado la investigación la presunta responsabilidad de un varón de 38 con múltiples antecedentes. Se trata de una persona con un amplio historial en Granada y sobradamente conocido por los agentes, los cuales activaron una búsqueda para su detención.

Un mes más tarde, en el distrito norte, esta persona ha sido identificada de madrugada por una patrulla de seguridad ciudadana que, al percatarse del señalamiento policial activo, ha llevado a cabo la detención de este varón y su traslado a dependencias policiales.

Una vez oído en declaración por los agentes, esta persona ha comparecido ante el Juzgado de Instrucción de Guardia de Granada.