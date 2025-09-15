Detenido un joven de 19 años por robar 1.000 euros a un hombre que acaba de sacar dinero del cajero

C. L. Lunes, 15 de septiembre 2025, 09:14 Comenta Compartir

La Policía Nacional detiene a un varón que habría robado 1.000 euros a un ciudadano en la entrada de un portal

• El presunto autor es un varón de 19 años que habría empujado violentamente a su víctima cuando se encontraba abriendo la puerta de un portal arrebatándole un monedero con 1.000 euros en metálico que acababa de sacar de un cajero

•

• La patrulla policial enviada al lugar de los hechos consiguió que el presunto autor saliese del domicilio para ser detenido y trasladado hasta dependencias policiales

15-septiembre-2025.- Agentes de la Policía Nacional han detenido a un varón de 19 años de edad como presunto responsable de un robo con violencia a un ciudadano de 39 años, tras haberle empujado contra la puerta de un portal en el momento en que usaba las llaves, apoderándose de un monedero con 1.000 euros en metálico que acababa de sacar de un cajero. Tras ser perseguido por la víctima, los policías consiguieron que saliese del inmueble donde se había introducido para así poder detenerle. El detenido ha pasado ya a disposición de la autoridad judicial.

Los hechos tuvieron lugar cerca de las cinco y media de la tarde en una calle del distrito Centro. Fue en ese momento cuando una patrulla policial, de servicio en la zona con la misión de evitar la comisión de delitos y garantizar la seguridad ciudadana, fue enviada allí por la Sala CIMACC-091 donde, al parecer, una persona había sido víctima de un robo.

Una vez en el lugar, tras encontrase con la víctima, esta relató como momentos antes había sido abordado por la espalda por un individuo desconocido en el momento en el que se disponía a abrir un portal. Fue entonces cuando dicho individuo le empujó con gran fuerza, haciendo que se golpease con la puerta. Aprovechando la sorpresa, el presunto autor le habría sustraído un monedero con 1.000 euros en billetes que acababa de sacar de un cajero y huyó del lugar a la carrera.

El presunto autor fue perseguido por la víctima durante un trecho, hasta llegar a un portal, en el que se refugió. El perseguidor pudo acceder al edificio, ya que el portal se encontraba abierto, y pudo ver cómo el asaltante se introducía en una vivienda ubicada en la segunda planta. Inmediatamente dio aviso a los agentes. Una vez allí, los policías convencieron al presunto autor para que saliera. Cuando accedió, fue detenido en ese mismo momento, tras ser reconocido sin ningún género de duda por la víctima, allí presente.

El detenido, de 19 años de edad, ya ha pasado a disposición de la autoridad judicial.