Detenido un hombre tras atentar contra un policía nacional en Granada

Agentes de la Policía Nacional han detenido en el distrito Norte de Granada a un varón de 37 años como presunto responsable de los delitos ... de atentado contra un agente de la autoridad y quebrantamiento de condena. Las autoridades constataron que esta persona tenía dos controles por órdenes de alejamiento y una de sus víctimas tenía su domicilio a apenas 100 metros de donde se produjeron los hechos, por lo que se podría suponer que pudiera dirigirse a esa dirección.

En el registro de sus pertenencias, los agentes localizaron un machete militar de color verde con una longitud de casi 30 centímetros. El detenido ha pasado ya a disposición de la autoridad judicial.

Los hechos se produjeron a media mañana en el distrito Norte. Un agente que se encontraba realizando servicio de prevención de la delincuencia sobre una motocicleta, se vio sorprendido por el impacto de una prenda de vestir y un mechero, motivo por el que cayó al suelo llegándose a pillar la pierna izquierda con el vehículo. Tanto el agente como su compañero con el que se encontraba realizando el servicio, salieron tras esta persona que emprendió inmediatamente la huída.

Se difundió a través de la Sala CIMACC 091 las características de esta persona y, gracias a la coordinación policial, se la pudo localizar minutos más tarde sentado en un banco.

Al llevar a cabo su identificación, esta persona se encontraba con la respiración alterada, la mirada perdida y realizando comentarios inconexos y sin sentido, presentando una actitud hostil contra los agentes. El posteriormente detenido portaba una bolsa de color verde, y al comprobar los policías su contenido, estos descubrieron en ella entre otras cosas un machete militar de grandes dimensiones; en concreto presentaba una hoja metálica serrada de 17 centímetros y una longitud total de 29 centímetros.

Los agentes pudieron comprobar que al detenido le constaban en vigor dos controles sobre mujeres con las que tenía una orden de alojamiento activa. Se da la circunstancia de que la agresión al agente se produjo muy cerca del domicilio de una de ellas, desconociendo si era idea de esta varón el dirigirse al mismo.