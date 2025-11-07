Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Entre sus pertenencias tenía un machete con una hoja metálica serrada de 17 centímetros. Policía Nacional

Detenido un hombre tras atentar contra un policía nacional en Granada

El presunto autor es un varón de 37 años con una docena de antecedentes, el cual se encontraba cercano al domicilio de una víctima de la que tiene impuesta una orden de alejamiento

C. L.

Viernes, 7 de noviembre 2025, 09:43

Agentes de la Policía Nacional han detenido en el distrito Norte de Granada a un varón de 37 años como presunto responsable de los delitos ... de atentado contra un agente de la autoridad y quebrantamiento de condena. Las autoridades constataron que esta persona tenía dos controles por órdenes de alejamiento y una de sus víctimas tenía su domicilio a apenas 100 metros de donde se produjeron los hechos, por lo que se podría suponer que pudiera dirigirse a esa dirección.

