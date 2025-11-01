Detenido un hombre tras provocar altercados en un local de la calle Ganivet

Agentes de la Policía Nacional tuvieron que actuar sobre las doce de la noche de este 31 de octubre en la calle Ganivert, donde una ... persona fue detenida después de provocar altercados en un local de ocio de la zona. Según señalan desde la Policía, un portero del local requirió la intervención de una dotación que pasaba por la zona.

El trabajador del negocio señaló que había una persona en estado de embriaguez que estaba causando problemas en el interior del local y había sido expulsado.

Cuando los agentes le pidieron la documentación, el individuo respondió de nuevo de manera agresiva y se enfrentó a los policías. Además, no portaba ningún tipo de identificación en ese momento, por lo que fue trasladado a comisaría para ser identificado y llevarse a casa la correspondiente multa.

En una noche con varias incidencias, en la esquina entre Pedro Antonio de Alarcón y Recogidas también fueron atendidas dos menores de edad en evidente estado de embriaguez. Policía Local de Granada y los sanitarios fueron los que intervinieron en este caso. También en Recogidas fue atendida otra chica joven de madugrada por el mismo motivo.