Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Ventana fracturada para acceder al chalet en el que entró a robar. Ideal

Detenido un hombre buscado por agresión sexual tras olvidar su móvil durante el robo en un chalet en Granada

El delincuente, con un amplio historial delictivo, fue soprendido por el dueño de la casa en la que había entrado forzando una ventana

C. L.

Martes, 4 de noviembre 2025, 10:32

Comenta

La Policía Nacional ha detenido a un varón de 24 años de edad como presunto responsable de un delito de robo con fuerza en una ... casa unifamiliar cercana a la Carretera de la Sierra. Esta persona fue sorprendida por el propietario, el cual, mientras el ladrón perpetraba el robo, coincidió volviendo a su domicilio. Durante la huida dejó objetos personales en el lugar de los hechos que sirvieron para poder determinar su identidad. Semanas después, pudo ser detenido y la autoridad judicial ha decretado su ingreso en prisión dado que esta persona tenía además dos requisitorias judiciales por presuntos delitos de agresión sexual.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan si el niño fallecido en Huétor Tájar sufría acoso escolar
  2. 2

    Un laboratorio de droga fue el origen de la explosión que destrozó un edificio en Atarfe
  3. 3 Ya hay fecha para el encendido de la iluminación navideña en Granada
  4. 4 El restaurante de Granada que ofrece «platos grandes y de calidad para que la gente disfrute»
  5. 5 «Siempre recordaremos la bondad que profesaba hacia sus compañeros»
  6. 6 Detenida en Granada una madre por obligar a su hija menor de edad a prostituirse
  7. 7 Este día cambia el tiempo en Granada: lluvia, tormentas y bajada de temperaturas
  8. 8 Sting anuncia concierto en la Plaza de Toros de Granada
  9. 9 La familia Molina Olea salta al negocio hotelero con el histórico Hotel Luz
  10. 10

    La Policía Local de Íllora recupera un camión robado de un supermercado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Detenido un hombre buscado por agresión sexual tras olvidar su móvil durante el robo en un chalet en Granada

Detenido un hombre buscado por agresión sexual tras olvidar su móvil durante el robo en un chalet en Granada