La Policía Nacional efectuó la detención. IDEAL

Detenido en Granada por robar material en la empresa de ascensores en la que trabajaba

Escondía los objetos, valorados en 66.000 euros, en un armario y un cuarto de comunicaciones de la comunidad

Laura Velasco

Laura Velasco

Granada

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 00:30

Comenta

Un hombre de 42 años de edad ha sido detenido por la Policía Nacional por presuntamente robar material en la empresa en la que trabajaba, ... dedicada al sector de los ascensores. El individuo escondía los objetos, valorados en unos 66.000 euros en total, en un armario en su vivienda y en un cuarto de la comunidad al que tenía acceso por ser vicepresidente.

