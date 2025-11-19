Detenido en Granada por robar material en la empresa de ascensores en la que trabajaba

Un hombre de 42 años de edad ha sido detenido por la Policía Nacional por presuntamente robar material en la empresa en la que trabajaba, ... dedicada al sector de los ascensores. El individuo escondía los objetos, valorados en unos 66.000 euros en total, en un armario en su vivienda y en un cuarto de la comunidad al que tenía acceso por ser vicepresidente.

Según ha podido saber este periódico por fuentes conocedoras del caso, el encargado de la empresa presentó una denuncia ante el cuerpo tras la desaparición de numerosos objetos, como placas. Los agentes realizaron las pesquisas oportunas y llevaron a cabo un registro domiciliario en el que localizaron el material escondido en un armario. Estaba valorado en aproximadamente 53.000 euros.

El hallazgo no finalizó ahí. Los agentes descubrieron después más objetos supuestamente sustraídos por el mismo hombre, depositados en un cuarto de comunicaciones del bloque. Al parecer, tenía la llave del mismo por ser vicepresidente de la comunidad. Los objetos hallados estaban valorados en unos 13.000 euros, lo que eleva el importe total de lo sustraído a aproximadamente 66.000 euros. Tras la detención, fuentes policiales indican que el hombre, que no contaba con antecedentes, quedó en libertad.