Operación a nivel nacional contra la venta ilegal de fármacos Ideal

Un detenido en Granada envuelto en una red nacional de venta ilegal de medicamentos por internet

La Guardia Civil ha detenido a 22 personas de una organización en varios puntos de España

C. L.

Sábado, 1 de noviembre 2025, 11:20

La Guardia Civil ha detenido, en el marco de la operación 'Grecofar', a 22 personas pertenecientes a una organización dedicada a la venta ilegal de ... medicamentos por Internet.

