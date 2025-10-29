Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Detenido el dueño de un negocio de hostelería por estafar a un cliente hasta 22.000 euros. Ideal

Detenido el dueño de un bar de Granada por cobrar hasta 22.000 euros en consumiciones a un anciano

El hostelero aprovechó la situación de vulnerabilidad de un cliente habitual para cobrarle cargos no autorizados durante dos años

C. L.

Miércoles, 29 de octubre 2025, 09:11

La Policía Nacional ha detenido en Granada a un varón de 57 años de edad como presunto responsable de un delito de estafa continuada a ... un anciano de 94 años. Esta persona de avanzada edad acudía habitualmente al negocio del detenido a desayunar, y a la hora de pagar, perdía de vista su tarjeta de crédito con la excusa de que no había cobertura del datáfono en la terraza y era necesario realizar el cargo dentro del establecimiento. De lo que no se percató el anciano es que aparte de cobrarle lo consumido, en numerosas ocasiones le realizaron cargos en su tarjeta durante dos años por un importe superior a los 22.000 euros. El detenido ha sido condenado a prisión por parte de la autoridad judicial.

