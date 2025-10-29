Detenido el dueño de un bar de Granada por cobrar hasta 22.000 euros en consumiciones a un anciano

La Policía Nacional ha detenido en Granada a un varón de 57 años de edad como presunto responsable de un delito de estafa continuada a ... un anciano de 94 años. Esta persona de avanzada edad acudía habitualmente al negocio del detenido a desayunar, y a la hora de pagar, perdía de vista su tarjeta de crédito con la excusa de que no había cobertura del datáfono en la terraza y era necesario realizar el cargo dentro del establecimiento. De lo que no se percató el anciano es que aparte de cobrarle lo consumido, en numerosas ocasiones le realizaron cargos en su tarjeta durante dos años por un importe superior a los 22.000 euros. El detenido ha sido condenado a prisión por parte de la autoridad judicial.

Los hechos se vinieron desarrollando en el plazo de dos años, desde junio de 2023 hasta junio de 2025. La víctima, un varón de 94 años de edad, acudía habitualmente a una cafetería cerca de su domicilio a desayunar. A la hora de pagar, lo hacía con su tarjeta de crédito, la cual perdía de vista con la excusa del hostelero de que no había cobertura del datáfono en la terraza y era necesario realizar el cargo dentro del establecimiento.

Una vez en el local y con la tarjeta en poder del empleado, realizaban diferentes cargos bancarios por cantidades que en ocasiones llegaron a los 450 euros, además del cargo de lo que efectivamente se había consumido.

En el periodo de los dos años que se realizaron cargos no autorizados en la tarjeta, existió una tendencia ascendente desde los primeros cargos fraudulentos que fueron de 30 euros hasta los últimos que cada vez alcanzaban mayores cantidades. La víctima, por su avanzada edad, no era consciente de las cantidades que le estaban cargando en su tarjeta.

Por parte del grupo de Policía Nacional se realizó una investigación tomando como referencia aquellos importes que eran ostensiblemente superiores al precio de una consumición normal. Los investigadores estimaron que el importe de los movimientos fraudulentos y dinero estafado superaba los 22.000 euros.

El presunto responsable de este delito de estafa continuada, de 57 años, ha sido detenido por la policía y la autoridad judicial ha decretado su ingreso en prisión por un periodo de un año y cuatro meses.