Detenido por destrozar un parquímetro con una piedra en pleno centro para llevarse la recaudación

La Policía Nacional ha detenido en Granada a un varón de 33 años de edad como presunto responsable de un delito de robo con fuerza ... que no pudo terminar de ejecutar por la llegada de los agentes. Esta persona haciendo uso de una piedra, la emprendió a golpes con un parquímetro con idea de acceder a la caja donde se guarda la recaudación y hacerse con el dinero. En uno de los bolsillos guardaba además el documento del parquímetro al que realizó los daños. El detenido, con un par de antecedentes policiales en su haber, ha pasado ya a disposición de la autoridad judicial.

Los hechos tuvieron lugar a altas horas de la madrugada en una de las calles del Distrito Centro donde se encuentra activo el Servicio de Estacionamiento Regulado (S.E.R). La llamada por parte de un testigo de los hechos puso en marcha a la Sala CIMACC 091, la cual envío al lugar una patrulla de seguridad ciudadana. Al llegar los agentes, encontraron a un varón con las manos llenas de tierra y que ante las preguntas de los agentes mostraba una actitud nerviosa y huidiza, dando respuestas incoherentes y evasivas a los policías.

Los agentes comprobaron que al lado se encontraba un parquímetro tirado en el suelo con evidentes signos de haber sido golpeado y dañado, incluida la parte de la recaudación, si bien no se había logrado tener acceso a la caja donde se contenía el dinero. Junto al parquímetro, los policías encontraron una piedra con tierra similar a la que el posteriormente detenido presentaba en las manos.

Al realizar un registro de las pertenencias de este individuo, los agentes encontraron en uno de sus bolsillos el documento del parquímetro que acababa de ser dañado.

En vista de estos hechos, los policías llevaron a cabo de la detención de este individuo, varón de 33 años, el cual posee un par de antecedentes policiales por hechos de la misma naturaleza. Esta persona ha pasado ya a disposición de la autoridad judicial.