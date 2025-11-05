Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Detenido por destrozar un parquímetro con una piedra en pleno centro para llevarse la recaudación

El autor es un varón de 33 años que fue soprendido por los agentes

C. L.

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 09:47

La Policía Nacional ha detenido en Granada a un varón de 33 años de edad como presunto responsable de un delito de robo con fuerza ... que no pudo terminar de ejecutar por la llegada de los agentes. Esta persona haciendo uso de una piedra, la emprendió a golpes con un parquímetro con idea de acceder a la caja donde se guarda la recaudación y hacerse con el dinero. En uno de los bolsillos guardaba además el documento del parquímetro al que realizó los daños. El detenido, con un par de antecedentes policiales en su haber, ha pasado ya a disposición de la autoridad judicial.

