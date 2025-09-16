Detenido por amenazar de muerte con una navaja a los dueños de un local de comida en Granada Se trata de un varón de 42 años que habitualmente merodeaba por la zona y era conocido por las víctimas

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Granada a un varón de 42 años como presunto autor de un delito de amenazas graves haciendo uso de un arma blanca. Esta persona comenzó una discusión con los propietarios de un establecimiento de venta de comida rápida y, en un momento de la disputa, sacó de su riñonera una navaja con la que amenazó con quitarles la vida a ambos. El autor de las amenazas fue detenido posteriormente por la Policía que, además, pudo recuperar el arma blanca exhibida durante los hechos.

Los hechos se produjeron cerca de medianoche en una de las calles del distrito centro más concurridas. Una patrulla policial en servicio de prevención de la delincuencia recibió el aviso de la Sala CIMACC 091 para acudir a un establecimiento de venta de comida rápida donde, al parecer, una persona habría amenazado a sus propietarios con un arma blanca antes de darse a la fuga.

En el lugar de los hechos, los agentes, a través de los propietarios del negocio, pudieron averiguar que minutos antes se había presentado en el local una persona que habitualmente merodeaba por la zona. En ese momento se inició una discusión entre esta y los hosteleros.

Durante la misma, el posteriormente detenido les amenazó verbalmente de muerte y esgrimió una navaja de nueve centímetros de hoja con la que intimidó a los propietarios del establecimiento, los cuales tuvieron que esconderse en el interior del local.

Instantes antes de la llegada de los agentes de Policía Nacional, dicha persona salió huyendo del lugar. La patrulla, una vez hubo recopilado todos los datos, realizó una batida por la zona localizando minutos después al presunto autor de las amenazas. A pocos metros del lugar también encontraron el arma blanca con la que habría llevado a cabo la intimidación.

El detenido ha pasado ya a disposición de la autoridad judicial.