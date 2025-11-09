Desvían un vuelo a Málaga por un problema técnico del avión que no podía arreglarse en Granada

Un vuelo Barcelona-Granada, de la compañía Vueling, que tenía que aterrizar en el aeropuerto de la ciudad ayer a mediodía tuvo que desviarse a ... Málaga por un problema técnico en el avión que no podía solucionarse en el aeródromo Federico García Lorca.

Desde la aerolínea explicaron a IDEAL que la nave tenía un problema técnico que le permitía aterrizar, pero que requería asistencia una vez en tierra. Al parecer, según indicó la compañía, ese servicio no estaba operativo en Granada y por eso se vieron obligados a cambiar el destino y llegar a Málaga. Una vez allí, indicaron, los pasajeros fueron trasladados hasta la capital granadina en varios autobuses fletados por Vueling.

Desde Aena, precisaron que el servicio que no estaba operativo no lo presta directamente el aeropuerto, sino la empresa que la compañía aérea tiene contratada para que le dé esa asistencia en tierra.