Un avión de Vueling despegando del aeropuerto de Granada. IDEAL

Desvían un vuelo a Málaga por un problema técnico del avión que no podía arreglarse en Granada

Los pasajeros fueron después trasladados a la capital en autobuses que puso la aerolínea

Rebeca Alcántara

Rebeca Alcántara

Granada

Domingo, 9 de noviembre 2025, 17:10

Comenta

Un vuelo Barcelona-Granada, de la compañía Vueling, que tenía que aterrizar en el aeropuerto de la ciudad ayer a mediodía tuvo que desviarse a ... Málaga por un problema técnico en el avión que no podía solucionarse en el aeródromo Federico García Lorca.

