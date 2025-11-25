Destrozan el radar de tramo de la Circunvalación de Granada tres meses después de empezar a funcionar

En agosto de este año, un año después de ser instalado, se ponía en marcha el radar de tramo de la Circunvalación, aunque hasta septiembre ... no se comenzaron a enviar multas por infringir el límite de velocidad. Ahora, apenas tres meses después de que empezara a funcionar, ha sido retirado después de que lo hayan destrozado. Están reparándolo para volver a colocarlo lo antes posible, aunque aún no hay fecha.

Este radar de tramo fue el primero en ponerse en Granada, y de momento sigue siendo el único de este tipo. A lo largo del mes de agosto, desde la DGT se enviaron cartas a los infractores advirtiéndoles de que a partir de septiembre llegarían las sanciones, de entre 100 y 600 euros.

El radar cubre el tramo que hay desde la salida de la Chana hacia la avenida de Andalucía, en sentido decreciente y es uno de los 32 radares que Tráfico puso a funcionar este verano. El objetivo es reducir el número de siniestros mortales y también de heridos graves, ya que desde la DGT indican que está demostrado que la velocidad no solo afecta al riesgo de verse involucrado en un siniestro de tráfico sino también que, a mayor velocidad más difícil será reaccionar a tiempo para prevenir y más graves serán las lesiones producidas.

Ahora, el radar no está en funcionamiento, a la espera de que pueda repararse. Los carteles sí siguen recordando a los conductores el límite de velocidad que es de 90 kilómetros por hora.