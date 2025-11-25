Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El radar se instaló en la Circunvalación hace más de un año. IDEAL

Destrozan el radar de tramo de la Circunvalación de Granada tres meses después de empezar a funcionar

Ha sido retirado para su arreglo y volverá a instalarse, según indican desde la DGT

Rebeca Alcántara

Rebeca Alcántara

Granada

Martes, 25 de noviembre 2025, 12:56

En agosto de este año, un año después de ser instalado, se ponía en marcha el radar de tramo de la Circunvalación, aunque hasta septiembre ... no se comenzaron a enviar multas por infringir el límite de velocidad. Ahora, apenas tres meses después de que empezara a funcionar, ha sido retirado después de que lo hayan destrozado. Están reparándolo para volver a colocarlo lo antes posible, aunque aún no hay fecha.

