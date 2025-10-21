Destroza los retrovisores de nueve coches y lo detienen porque se dejó la cartera en el suelo Sin seguir ningún criterio selectivo, comenzó a romper los espejos retrovisores de los vehículos que encontró a su paso, arrancando algunos y doblando otros

Ideal Martes, 21 de octubre 2025, 10:06 Comenta Compartir

La Policía ha detenido a un varón de 22 años como presunto autor de un delito de daños a una gran cantidad de vehículos estacionados en una de las calles cercanas al Estadio de la Juventud. Cuando la patrulla policial, avisada por un testigo, acudió al lugar de los hechos, encontró una cartera con la documentación de posteriormente detenido y hasta nueve vehículos con daños. Estos turismos presentaban todos ellos su espejo retrovisor derecho roto o doblado, incluso uno de ellos tenía descolgados ambos espejos. Este varón ha pasado a disposición judicial, donde se ha decretado su puesta en libertado con cargos.

MÁS INFORMACIÓN Detienen a un ladrón que tenía en vilo a vecinos del Albacín y se escondía en una cueva

Los hechos se produjeron a altas horas de la madrugada, cuando una patrulla policial en servicio de prevención de la delincuencia recibió un aviso por parte de la sala CIMACC para acudir a la zona del Estadio de la Juventud donde al parecer, según manifestaba una testigo, un varón habría realizado daños a numerosos vehículos estacionados.

Al llegar al lugar de los hechos los agentes encontraron varios vehículos con el espejo retrovisor derecho ya en el suelo, así como una cartera en el suelo con documentación. Recabaron la información disponible en el lugar, y a unos metros del mismo, localizaron una persona que presuntamente podría haber realizado los daños. Este individuo coincidía con la documentación de la cartera encontrada en el lugar de los hechos y con los datos facilitados por la sala, por lo que los agentes llevaron a cabo su detención y posterior traslado a dependencias policiales.

El balance de coches afectados por los daños fue un total de nueve vehículos, uno con ambos espejos retrovisores rotos, otros cinco turismos con los espejos retrovisores derechos rotos, y tres vehículos con los espejos doblados que aparentemente no presentaban daños pero cuyo sistema eléctrico podría haber quedado afectado.

Por parte de Policía Nacional se localizó también a los propietarios de los vehículos afectados para que pudieran denunciar y valorar los daños.

El detenido, un varón de 22 años, ha pasado a disposición judicial donde se ha decretado su puesta en libertado con cargos.