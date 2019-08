Al sol «Después de las guardias intento no dormir para aprovechar el verano» María Dolores, antes de una guardia en su centro de salud / IDEAL María Dolores Puertas, enfermera en el centro de salud de La Zubia JOSÉ MENDOZA Martes, 27 agosto 2019, 01:28

En el mundo de la enfermería, los veranos no son sencillos. Esto lo sabe muy bien María Dolores, que lleva más de una década trabajando durante el mes de agosto. Guardias, salidas en ambulancia y consultas a pacientes ocupan los calurosos días de esta época estival para los profesionales de la salud, que se ven muchas veces desbordados. Una labor que apenas permite cabida a los planes veraniegos.

–¿Cuántos veranos llevas trabajando como enfermera?

–Llevo 11 veranos seguidos. Empecé trabajando en Ciudad Real, allí estuve 4 meses. El siguiente verano vine a Granada, luego me fui a Murcia. El siguiente a Madrid y el siguiente volví por fin a Granada, cinco años seguidos, pero durante el verano me tocaban los cortes y he estado entre Almería Jaén y Granada.

–¿Qué es lo que más te gusta de trabajar durante el verano?

–¡Uf! ¿Nada? A ver, si hay una parte positiva de trabajar en verano, es que estas ganando puntos y que estas trabajando. Si mantienes el trabajo y ganas puntos, en el futuro puedes estar de vacaciones en agosto como todo el mundo. Esa es la meta.

–Y, ¿Lo que menos?

–La parte negativa de trabajar en verano es que todos están de vacaciones, a todos nos gusta ir a la playa y hacer planes. Encima tenemos más sobrecarga de trabajo. Como hay gente de vacaciones, hay menos plantilla también. Eso hace que haya días en los que te toca trabajar el doble y el triple.

–¿Cuáles son las principales diferencias entre trabajar en agosto y trabajar el resto del año?

–Existe una diferencia muy grande entre trabajar en verano y en invierno. En verano, reducen personal con las vacaciones, pero los pacientes son los mismos o más. En Almería, por ejemplo, al ser costa, hay más gente, porque van de vacaciones. En La Zubia, donde estoy ahora, al ser pueblos del cinturón de Granada, mucha gente tiene casas con su piscina, y se van para allá. La población aumenta y nosotros trabajamos mucho más en esta época del año.

–Entonces, ¿Es más difícil?

–Generalmente, te toca trabajar con gente recién salida. Los veteranos son los que cogen los mejores días para irse de vacaciones. En esos días te encuentras que hay más trabajo y gente más inexperta trabajando contigo, por lo que a veces te toca pasarlo peor. Es gente que está empezando y muchas veces te toca ayudarles, igual que en su momento me ayudaron a mi.

–¿Cómo se lucha contra el calor?

–Con aire acondicionado y pasando calor. Hay días que nos toca salir a las tres de la tarde, con 44 grados. Son días en los que pasamos mucho calor. El otro día, sin ir más lejos, tuvimos que salir a las cuatro y algo de la tarde porque había un accidente. Estuvimos en pleno sol un buen rato, con 40 y tantos grados. Pasamos mucho calor. En esos casos, te toca sudar y buscar un ratito para tomar un helado después.

–¿Es compatible la vida de verano con la vida laboral?

–Es complicado. Normalmente no. Cuando estas de saliente, puedes aprovechar. Hay gente que le dedica a la guardia 48 horas, las 24 horas que dura y al día siguiente duermen y no salen de casa. Yo no. Después de la guardia intento no dormir, hacer algo. Ir a la playa, hacer un plan de piscina, lo que sea. Es la única manera de vivir el verano. De esta manera aprovechas los ratitos, con mucho sueño, pero algo se aprovechan.

–Por último: ¿Qué consejo le darías a los que tienen que trabajar también en agosto?

–Les recomiendo que aguanten. Hay que aguantar, que dentro de unos años seremos nosotros los que tendremos vacaciones en agosto.