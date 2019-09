Desmienten un bulo sobre un hombre que detiene el Metro de Granada para atacarlo Las imágenes fueron tomadas en realidad en un tranvía de París Á. L. Granada Lunes, 16 septiembre 2019, 10:27

El Metro de Granada circula cuando de pronto se encuentra que un ciclista le corta el paso porque está transitando por sus vías. En ese momento, el conductor del metro acciona el aviso sonoro para advertir al hombre de que se aparte. Este no solo no lo hace sino que detiene su bici y la emprende con el metro destrozándole los limpiaparabrisas. El vídeo lleva días circulando pero no, no corresponde al Metro de Granada, como se ha asegurado en redes sociales, y ni siquiera a España.

Las redes sociales se han encargado de difundir y de desmentir el citado bulo. Tal y como ha publicado la antigua cuenta oficial de la Policía Local en Twitter, las imágenes fueron tomadas en realidad en París. Como se puede observar, el hombre que detiene al convoy en realidad habla francés y el tuit original donde se denuncia tal acto está escrito en dicho idioma. Lógico, teniendo en cuenta que sucede en el tranvía de la capital parisina.

La similitud de la vía por la discurre este medio de transporte francés con el metro granadino hacen que algunos hayan utilizado las imágenes para difundir un bulo en el que hacer patente racismo y xenofobia. No en vano, el delincuente que protagoniza las imágenes es de origen africano.