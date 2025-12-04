Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Dinero y hachís incautados en la operación Ideal

Descubren varios trasteros usados por una misma familia para traficar con hachís en Granada

Han sido detenidas en el distrito Norte de Granada y en una localidad de Almería cinco personas de entre 20 y 76 años de edad

C. L.

Jueves, 4 de diciembre 2025, 14:17

La Policía Nacional ha desmantelado en la «Operación Nacha» un grupo criminal asentado en el distrito Norte dedicado al tráfico de hachís compuesto por cinco ... miembros de una misma familia, tres mujeres y dos varones de entre 20 y 76 años de edad, a quienes se les han imputado los delitos de tráfico de drogas, pertenencia a grupo criminal, atentado contra agentes de la autoridad y un delito contra la seguridad vial.

