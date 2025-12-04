Descubren varios trasteros usados por una misma familia para traficar con hachís en Granada

La Policía Nacional ha desmantelado en la «Operación Nacha» un grupo criminal asentado en el distrito Norte dedicado al tráfico de hachís compuesto por cinco ... miembros de una misma familia, tres mujeres y dos varones de entre 20 y 76 años de edad, a quienes se les han imputado los delitos de tráfico de drogas, pertenencia a grupo criminal, atentado contra agentes de la autoridad y un delito contra la seguridad vial.

Han sido incautados más de 250 kilos de hachís escondidos en arcones congeladores dentro de un garaje, más de 144.000 euros en metálico, numerosos teléfonos móviles, dos balanzas digitales de precisión, útiles de embalaje y una importante cantidad de joyas en forma de anillos, pulseras, collares, colgantes y pendientes. La autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión de la pareja compuesta por una mujer de 43 años y un varón de 57.

La investigación policial comenzó el pasado mes de octubre tras recibir cierta información sobre una familia de nacionalidad marroquí que residía en una vivienda unifamiliar ubicada en el distrito Norte, la cual estaría dedicándose a la adquisición, almacenamiento, preparación y envío de importantes cantidades de droga a través de transportes terrestres.

Las pesquisas policiales revelaron la existencia de una organización perfectamente estructurada integrada por una pareja, dos hijos y la madre política del principal investigado, en total cinco personas de entre 20 y 76 años, todas ellas de nacionalidad marroquí. Dichas personas disponían de varios trasteros ubicados en el interior de un garaje que utilizaban como «guardería» para almacenar el hachís, dosificarlo y dejarlo preparado para su venta.

Durante la primera parte de la operación se registraron los trasteros y la vivienda usada por la familia. En ese momento fueron detenidas en Granada las tres mujeres; abuela, madre e hija de 76, 43 y 21 años de edad respectivamente. Tras ser puestas a disposición de la autoridad judicial la detenida de 43 años fue enviada a prisión.

En el exterior del lugar donde se estaban llevando a cabo los registros el varón de 57 años, principal investigado, embistió con un vehículo de alta gama, cuando iba a ser interceptado presumiblemente con un cargamento de droga, a un vehículo ocupado por los agentes de policía. Por estos hechos en concreto ha sido imputado, además, como presunto autor de los delitos de atentado contra agente de la autoridad y contra la seguridad vial. Dicho individuo se dio a la fuga, siendo detenido junto con su hijo de 20 años unos días más tarde en una localidad de la costa almeriense, interviniéndoles más de 1.800 euros en metálico y varios teléfonos móviles.

Más de 250 kilos

Durante el transcurso de la intervención se decomisaron más de 250 kilos de hachís dispuestos en forma de tabletas y bellotas, los cuales fueron hallados en bolsas en el interior de varios arcones congeladores. Dichos arcones fueron encontrados durante el registro de los trasteros que utilizaban los detenidos. Por otra parte, también fueron intervenidos más de 144.000 euros en metálico, así como numerosos teléfonos móviles, dos balanzas digitales de precisión, útiles de embalaje y una importante cantidad de joyas en forma de anillos, pulseras, collares, colgantes y pendientes.

La operación se ha saldado con los cinco integrantes de la familia, tres mujeres y dos varones, detenidos y puestos a disposición judicial, habiendo entrado en prisión el principal investigado, un varón de 57 años, junto con su mujer de 43, habiendo quedado los demás en libertad y a la espera de ser llamados para comparecer en juicio.