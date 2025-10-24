Descubre las mejores imágenes del VI Concurso de Fotografía Fundación Caja Rural Granada

Viernes, 24 de octubre 2025, 00:17 | Actualizado 00:49h. Compartir

Fundación Caja Rural Granada convocó recientemente su VI Concurso de Fotografía que tiene como principal objetivo seleccionar las imágenes más bellas de las provincias donde la Entidad está presente, de Granada, Almería, Málaga, Cádiz, Murcia y Madrid, para ilustrar su calendario de 2026.

Más de 500 personas presentaron su mejor captura optando a distintos reconocimientos recogidos en sus bases: Un Premio Especial del Público y un Premio Especial del Jurado, dotados con 600 euros y 15 calendarios impresos respectivamente, así como 12 accésits, con 300 euros y 15 ejemplares impresos.

En esta reñida edición, el Premio Especial del Jurado ha sido para 'Otoño en el Parque Natural de Sierra de Baza', de Antonia María Lozano Mancebo.

La imagen ofrece una bella estampa una persona en medio de un entramado de ramas de árboles de gran porte vestidos con hojas otoñales con tonalidades amarillas y marrones propias de la estación que representa.

El jurado, compuesto por el profesor de la Universidad de Granada, Francisco J. Montalbán; el fotógrafo, Carlos Choin; y la fotógrafa y formadora, Mar Guirao, destacaron que «la imagen ha sido galardonada por su calidad técnica y su destacada sensibilidad estética».

«La composición, la luz y su cromatismo cálido evocan una experiencia otoñal que transmite y emociona a todos», añadieron.

Además de la imagen ganadora, seleccionaron otras 12 que formarán parte del calendario y cuyos autores recibirán un premio de 300 euros y 15 ejemplares impresos. Los fotógrafos reconocidos con los citados accésits son:

Javier Palenzuela Torres, 'Guardián del mar de nubes', Sierra Nevada, Granada.

Antonio Farto Casado, 'Invierno en Madrid', Madrid.

José Ramón San José Ruigómez, 'Vega de Granada', (Granada).

Francisco José López Morante, 'Alameda de Málaga', (Málaga).

Eduardo Juan Gallego, 'Rayos sobre el Puente Nuevo', (Ronda), Málaga.

Ana María García Soriano, 'La mar de sal', San Pedro del Pinatar, (Murcia).

José Roldán Aguilera, 'Faro Trafalgar', Tarifa, (Cádiz).

David Anguita Jiménez, 'A orillas del Mediterráneo', Mojácar, (Almería).

Salvatore Tammaro, 'El peñón', (Granada).

José Tomás Rojas, 'Observadores', (Almería).

José Vives Montero, 'Ovni', (Granada).

Manuel Balderas Guindo, 'Calma', Güejar Sierra, (Granada).

El Premio Especial del Público que fue elegido mediante una votación recayó en la instantánea 'Embalse de Cubillas', firmada por Ionut Ignea. Se trata de una captura una impresionante vista del embalse con Sierra Nevada al fondo.

En total se imprimirán más de 80.000 calendarios de 2026 con las imágenes que, tal y como se anunció en las bases, recogen paisajes, monumentos, etc. de las provincias de Granada, Málaga, Almería, Cádiz, Murcia y Madrid donde la Entidad está presente con su extensa red de oficinas.