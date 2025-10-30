Descubren a un depredador sexual reclamado por Alemania oculto en una comuna hippie de Granada

En el marco de una operación llevada a cabo por la Policía Nacional en busca de delincuentes sexuales reclamados por la justicia internacional, una de ... las actuaciones ha llevado a los agentes a la provincia de Granada. En una remota comunidad ha sido arrestado un fugitivo buscado en Alemania por agresión sexual y lesiones agravadas, en este caso a una mayor de edad. El reclamado, condenado a seis años de prisión por los hechos cometidos en el mes de julio de 2022 en Varel (Alemania), forzó a una mujer a mantener relaciones sexuales. Además, ató a la víctima con unas esposas mientras la estrangulaba sin llegar a causarle la muerte, pero le provocó lesiones graves.

Tras conocer su huida y su posible ocultación en España, el grupo Fugitive Active Search Teams –FAST- Alemania lo puso en conocimiento de los especialistas en localización de fugitivos de la Comisaría General de Policía Judicial de la Policía Nacional que iniciaron, de inmediato, las gestiones para su localización.

Los investigadores centraron al fugitivo en la provincia de Granada, donde podría residir en una comuna hippie, ubicada en una zona remota boscosa con un único acceso por un camino transitable solo a pie, donde pasaba desapercibido. Una vez en la zona, donde la labor policial fue compleja debido a las características del terreno, se localizaron varios refugios donde vivían personas en condiciones insalubres. El pasado martes el prófugo fue detenido cuando salía del recinto.

Operación peluche

Además, agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo dos nuevas detenciones de fugitivos a quienes les constaban reclamaciones internacionales. Los arrestos se han llevado a cabo en las madrileñas localidades de Fuenlabrada y Aranjuez y están enmarcados en la operación Peluche que, puesta en marcha por los especialistas en la localización de fugitivos de la Policía Nacional, ha permitido la localización y detención de 35 fugitivos buscados por delitos graves de abusos sexuales a menores, en apenas un año desde su inicio.

Estas dos operaciones cierran un año de la operación Peluche, puesta en marcha por la sección de Localización de Fugitivos de la Policía Nacional con el objetivo de detener a reclamados por agresiones sexuales graves a menores. Hasta el momento se ha conseguido la detención de 35 fugitivos de este tipo de delitos sufridos por víctimas que no han alcanzado la mayoría de edad, un «objetivo prioritario» para la Policía Nacional.