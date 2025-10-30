Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Uno de los detenidos en la Operación Peluche de la Policía Nacional

Descubren a un depredador sexual reclamado por Alemania oculto en una comuna hippie de Granada

El reclamado, condenado a seis años de prisión, forzó a una mujer a mantener relaciones sexuales y estuvo a punto de estrangularla

C. L.

Jueves, 30 de octubre 2025, 10:06

Comenta

En el marco de una operación llevada a cabo por la Policía Nacional en busca de delincuentes sexuales reclamados por la justicia internacional, una de ... las actuaciones ha llevado a los agentes a la provincia de Granada. En una remota comunidad ha sido arrestado un fugitivo buscado en Alemania por agresión sexual y lesiones agravadas, en este caso a una mayor de edad. El reclamado, condenado a seis años de prisión por los hechos cometidos en el mes de julio de 2022 en Varel (Alemania), forzó a una mujer a mantener relaciones sexuales. Además, ató a la víctima con unas esposas mientras la estrangulaba sin llegar a causarle la muerte, pero le provocó lesiones graves.

