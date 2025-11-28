Desbloquean la transformación de Villa Pineda dos décadas después

La transformación de Villa Pineda tiene al fin vía libre. La junta de gobierno local ha aprobado este viernes el avance del plan especial que ... permitirá reactivar los suelos, que llevan dos décadas detenidos por diferentes problemas administrativos. La iniciativa permitirá el desarrollo de los terrenos, que presumiblemente albergarán una residencia de estudiantes.

El edil de Urbanismo, Enrique Catalina, ha destacado una iniciativa que supone «un paso esencial» para el desbloqueo de la parcela «después de años de litigios y abandono» y ha enmarcado el trámite en la estrategia para regenerar y modernizar urbanísticamente los vacíos de la ciudad.

Situada entre Ronda y Chana, los terrenos, que antaño formaron parte del cuartel de Automovilismo, tienen una superficie de 6.000 metros cuadrados en los que se levanta un antiguo palacete del XIX y que están catalogados como residencial singular en el actual PGOU, lo que implica un nivel 2 de protección. Esto, como ha recordado el concejal, va a permitir que se desarroollen los terrenos para que puedan albergar inmuebles con una altura de siete plantas, un tamaño equiparable al de los bloques del entorno.

Catalina ha explicado que la medida va a permitir preparar la zona para su transformación y ha dejado entrever que lo que se promoverá allí es una residencia de estudiantes.

«La voluntad de este equipo de gobierno es afrontar con transparencia y rigor un expediente que sumaba más de quince años sin avance efectivo y continuar trabajando por fortalecer la credibilidad en la gestión urbanística que se está realizando para crear oportunidades y conseguir una Granada cohesionada, con barrios modernos y adaptados a la nueva realidad de la ciudad», ha afirmado el edil.