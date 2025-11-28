Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Zona de Villa Pineda. Rchivo

Desbloquean la transformación de Villa Pineda dos décadas después

La junta de gobierno local aprueba el avance del plan especial que permitirá el desarrollo de una residencia de estudiantes

Pablo Rodríguez

Pablo Rodríguez

Granada

Viernes, 28 de noviembre 2025, 14:14

Comenta

La transformación de Villa Pineda tiene al fin vía libre. La junta de gobierno local ha aprobado este viernes el avance del plan especial que ... permitirá reactivar los suelos, que llevan dos décadas detenidos por diferentes problemas administrativos. La iniciativa permitirá el desarrollo de los terrenos, que presumiblemente albergarán una residencia de estudiantes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Concha, la joven presuntamente asesinada por su novio en Málaga, era de Granada
  2. 2 Roba 8.000 euros del dormitorio del matrimonio de ancianos al que cuidaba en un pueblo de Granada
  3. 3 Arde la central de contadores de un bloque en Pinos Puente sin ningún contrato de luz
  4. 4 Piden cárcel para una concejal de Igualdad por pegar presuntamente a una mujer para tapar una agresión sexual
  5. 5 La pastelería y panadería 100% sin gluten que arrasa en Granada: «Todos los días agotamos los productos»
  6. 6 Si esta mañana has pasado por estas dos calles de Granada podrían haberte multado con un dron
  7. 7 Oferta de empleo de Amazon para su centro logístico de Granada
  8. 8 Envían a la UCI a un hombre tras ser agredido en una fiesta en Motril
  9. 9

    Las 69 viviendas en el Camino de Ronda que empezarán a construirse en primavera
  10. 10 La investigación apunta a una muerte por asfixia en el crimen de la granadina Concha

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Desbloquean la transformación de Villa Pineda dos décadas después

Desbloquean la transformación de Villa Pineda dos décadas después