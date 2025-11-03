Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Desbrozado y limpieza del barranco de Trasmulas que provocó las inundaciones de la A-92. Pepe Marín

Desatrancan el cauce de Trasmulas que hizo tapón e inundó la A-92

Fomento localiza el punto negro que causó la anegación de la carretera y la CHG limpia el barranco para que no se repita

Laura Ubago

Laura Ubago

Granada

Lunes, 3 de noviembre 2025, 23:44

Comenta

La dana Alice, que provocó lluvias intensas el pasado 10 de octubre, anegó la A-92, en sentido Granada, y la carretera tuvo que cortarse ... durante dos horas para achicar el agua. La interrupción de la circulación se produjo a la altura de Láchar, en el kilómetro 218. La presencia de balsas de agua generó colas de hasta diez kilómetros. Lo peor es que no era la primera vez que esta autovía se inundaba. Las inundaciones habían obligado a cortar la carretera tres veces en los últimos dieciocho meses.

