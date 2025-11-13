Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El árbol culo que aparecía hace unos días, ya no puede encontrarse en Google Maps. IDEAL

Desaparece el árbol culo de Google Maps en Granada después de hacerse viral

La entrada en la que se presentaba como una atracción turística de Granada ya no se puede encontrar en el buscador

Rebeca Alcántara

Rebeca Alcántara

Granada

Jueves, 13 de noviembre 2025, 12:33

Comenta

Menos de una semana después de que IDEAL se hiciese eco de la nueva atracción turística de Granada que aparecía en Google Maps, el árbol culo de Plaza Nueva ... ha desaparecido del buscador. El árbol, que se ha hecho famoso después de que la noticia corriera como pólvora por redes y medios, puede seguir visitándose.

