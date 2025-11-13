Desaparece el árbol culo de Google Maps en Granada después de hacerse viral

Menos de una semana después de que IDEAL se hiciese eco de la nueva atracción turística de Granada que aparecía en Google Maps, el árbol culo de Plaza Nueva ... ha desaparecido del buscador. El árbol, que se ha hecho famoso después de que la noticia corriera como pólvora por redes y medios, puede seguir visitándose.

La naturaleza siempre sorprende. Y alguien se encargó de dejar las imágenes para que se pudiesen buscar. Así, hasta hace unos días, cualquier persona que buscara en Google Maps «árbol culo» podía encontrar este nuevo atractivo turístico de Plaza Nueva. Las imágenes se colgaron hace apenas un mes. Y ya tenían un par de reseñas en las que corroboran el parecido con el trasero de una persona. «A ver si encuentras los cachetes de la plaza», indican en una.

En las fotografías, se podía leer el subtítulo «atracción turística». Y aunque ya no se encuentre en Google Maps, ahora son muchos los que al pasar por la plaza buscan la ubicación de este tronco, curioso, e incluso deciden hacerse una foto. Desde luego, es original.