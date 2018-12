El desafío de sobrevivir a las comiloncias navideñas No hay cuerpo humano que, en cualquier otra época del año, aguantara semejante trajín. Cuando me dijeron que cada uno de ellos tenía seis, casi se me salieron los ojos de las órbitas. Me llevé la caña a los labios y bebí un sorbo, corto, tratando de no ahogarme. ¡Seis comidas/cenas de Navidad! Al margen de las familiares... JESÚS LENS Domingo, 23 diciembre 2018, 09:56

Me invadió el sudor frío. ¡Aquello no era humano! ¿Cómo se puede ir a semejante número de ágapes, comilonas y celebraciones, sin dejarse el hígado en el intento?

-Y las mollas. No olvides las mollas. A ti, seis convidás por el estilo te obligarían a correr 100 kilómetros para no reventarle las costuras al pantalón -me espolea el Lench, ese ser odiador de las fiestas, la tradición y la Navidad, sabiendo que pincha donde más me duele.

El tema de las comidas/cenas propias de estas fechas es una prueba más de que la Navidad obra milagros: no hay cuerpo humano que, en cualquier otra época del año, aguantara semejante trajín. Pero es empezar a caerse las hojas de los árboles y... ¡voilá! Multiplicamos nuestra capacidad estomacal y digestiva.

Con estas comiloncias pasa como con la lotería o el encendido de las luces navideñas: cada año llegan antes. Se han puesto tan de moda que pronto habrá que adelantarlas a septiembre, para que nos de tiempo a cumplir con todos los compromisos.

Yo creo que la proliferación exponencial de reuniones navideñas empezó cuando la célebre y tradicional comida de empresa se multiplicó por dos y, además de la celebración oficial, empezaron a organizarse comidas paralelas con los amigos del curro. Con los colegas de verdad. Que una cosa es verse obligado a reírle los chistes al jefe y otra, celebrar las fiestas con los auténticos compañeros, con la gente del trabajo con la que te sientes realmente a gusto.

Esa fraternidad laboral, que antaño se resolvía con unas sencillas cañas a la salida del trabajo el día de Nochebuena o el de Nochevieja, fue el pistoletazo de salida a una cascada de celebraciones que no sabemos a dónde nos conducirán: que si la peña de baloncesto, la asociación de padres, el club de lectura, la caseta de la feria, el grupo del güasap...

-No sólo sufren el hígado y el perímetro abdominal -insiste el Lench-. Es, también, una cuestión monetaria y presupuestaria...

De ahí que el sector de la hostelería más vivo y espabilado, el más atento a nuestros cambios de costumbres, se haya adaptado a los requerimientos de una sociedad en plena transformación y plantee una oferta muy variada en propuestas gastronómicas para grupos en Navidad.

La mayor parte de la gente no puede gastarse 50 euracos en cada comida/cena, entre la ensalada de palmitos, el solomillo a la reducción de Pedro Ximénez, el vino, los postres de la casa y los gintónics del karaoke. Así, los restaurantes de nuestro entorno ya ofrecen una amplísima variedad de menús, adaptados a todos los bolsillos. Y gustos. Que por haberlos, los hay hasta veganos.

-¿Y no es hasta cierto punto peligroso eso de juntarse los colegas de trabajo con los jefes, para darse al comercio y al bebercio? ¿No corren el riesgo, esas celebraciones, de desembocar en una batalla campal?

Afortunadamente, un cierto espíritu de paz y concordia suele presidir este tipo de eventos navideños. El mismo con el que conviene afrontar las reuniones familiares tan propias de estas fechas. Lo importante es cumplir a rajatabla con ciertas premisas básicas para evitar que el cónclave termine como las primarias de los partidos políticos.

La primera y más importante la acabo de introducir sutilmente: no hablar de política. Para explicarnos y sacarnos los ojos con lo acontecido en las elecciones andaluzas ya están las redes sociales. Terminantemente prohibido hablar de las razones por las que 'ese' partido ha entrado en el Parlamento, de las negociaciones para formar gobierno o de quién debería dimitir y porqué.

Tampoco se puede hablar de la situación económica. De ninguna situación económica. Da igual si su vecino de mesa quiere hablar de Trump, de los chinos o los Presupuestos Generales del Estado: ¡ignórele! Y más aún si pretende llevar la cuestión monetaria al ámbito de la empresa, el negocio, la familia o sus finanzas personales. Llegados a este punto, levántese de inmediato, diga que tiene que ir al servicio y, a la vuelta, haga todo lo posible por cambiar de asiento.

Dando por descontado que nadie osará sacar a relucir cuestiones geopolíticas en la conversación, temas de aparente interés social y humano... ¡también deben evitarse! Hablar de inmigración, por ejemplo, desembocará en bronca. Y nada de tocar cuestiones candentes como la homeopatía, el veganismo, la educación o las vacunas.

Religión, toros, caza y pesca son anatema. Y de fútbol, ni hablar: una desenfadada conversación sobre el Real Madrid y el Barça está abocada a llegar al procés y a los nacionalismos más rápido que Lopetegui a la cola del paro.

Hablar de música o libros termina desembocando en la polémica sobre las descargas ilegales y el cine tampoco trae nada bueno, que saldrán a relucir los intelectuales de la ceja. Hay que evitar las series, que se han politizado en exceso y 'Juego de tronos' ha sustituido al Príncipe de Maquiavelo. Tampoco saquen a relucir a los masterchef, las estrellas Michelin o las tapas, que se lía.

Hablar de la salud, ni que decir tiene, está completamente desaconsejado. Sobre todo en Granada. Y dejen la historia en paz. Vayamos a tenerla con tipos tan éticamente dudosos como Colón, Boabdil, Recesvinto o ese antecesor de los tesoreros de los partidos políticos que fue el Gran Capitán, con sus famosas cuentas.

-Todo eso está muy bien, pero por mucho que digas, te recuerdo que tienes cerca de diez compromisos navideños estos días, so listo. No nos irás a decir que te los pasarás hablando de algo tan aburrido como el tiempo, ¿verdad?

¡No! Que se empieza por el socorrido «parece que refresca» y se acaba a bofetada limpia con el cambio climático.