Un dermatólogo alerta de los efectos del frío seco y la contaminación de Granada en la piel: «Ya empiezo a ver brotes»

Granada no es el mejor sitio para quienes tienen dermatitis atópica. «Su clima especial, muy seco, que con la bajada de temperaturas ya se nota ... que la sierra tiene nieve y que viene el frío, tiene un impacto muy importante en enfermedades de la piel. Pacientes controlados con tratamiento habitual empeoran notablemente. Ya empiezo a ver brotes», advierte el dermatólogo Francisco Navarro.

Responsable de la unidad de Inmunoalergia Cutánea del hospital Clínico San Cecilio, conoce bien los condicionantes de esta ciudad. Además del clima seco, otro factor es la alta exposición solar. Granada tiene más de 1.900 horas de sol al año y la radiación ultravioleta elevada se traduce en manchas solares y lentigos, queratosis acrílicas y cáncer de piel, melanoma y no melanoma.

«El fotoenvejecimiento preocupa cada vez más a la población, que busca maneras de prevenirlo o de mejorar la piel. Influye de forma directa en enfermedades como la dermatitis con pocos síntomas, como picor, o el acné leve. Aunque lo clásico es la rosácea, todas pueden empeorar con la exposición solar», explica.

«Granada es un embudo. Se acumulan muchas partículas de dióxido de nitrógeno capaces de introducir en la piel cambios inflamatorios»

Por otro lado, está la contaminación. «Granada es un embudo con alta carga de polución ambiental, principalmente urbana. Se acumulan muchas partículas de dióxido de nitrógeno y otras que son capaces de introducir en la piel cambios inflamatorios», señala. Los granadinos con dermatitis atópica o seborreica sufren las consecuencias y también algunos con eccema de manos.

Fenómeno 'inflammaying'

En este sentido, el doctor Navarro apunta a la industria, que está promoviendo ese fenómeno de productos 'inflammaying' para desinflamar la piel ante la contaminación ambiental, pero evitar la exposición es «lo más difícil». Como dermatólogo, celebra la aprobación de la zona de bajas emisiones porque «va a reducir se forma significativa la emisión de contaminantes, aunque queda mucho hasta que se noten los beneficios».

Cuando llega el frío seco hay cuidados básicos que todo el mundo debería mantener como utilizar ropa de algodón y reforzar la hidratación

Por eso, recomienda al ciudadano que, si va caminando al trabajo, use vías más abiertas o parques y evite las horas de mayor concentración de tráfico. Además, cuando llega el frío seco hay cuidados básicos que todo el mundo debería mantener como utilizar ropa adecuada, que abrigue pero no genere excesivo sudor, transpirable como el algodón.

«También es importante usar productos de ducha como aceites, y no un gel estándar, y cremas hidratantes, emolientes, para reducir la sequedad. En invierno, en Granada, concretamente, la hidratación es fundamental para contener la dermatitis atópica», subraya. Aunque en la infancia es común, hoy puede afectar a 40.000 granadinos adultos, aproximadamente, según él.

«Quizá falta una infraestructura pensada para la salud, más autobuses eléctricos y una red de Metro más amplia. Hay que seguir ese camino»

Teniendo todos estos factores en cuenta, «no se puede hacer mucho más». «Granada tiene cosas muy bonitas, como el Albaicín, pero tambien te condiciona si sufres enfermedades de la piel. Quizá falta una infraestructura pensada para la salud, más autobuses eléctricos y una red de Metro más amplia. Hay que seguir ese camino».