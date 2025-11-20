Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un dermatólogo alerta de los efectos del frío seco y la contaminación de Granada en la piel: «Ya empiezo a ver brotes»

El doctor Francisco Navarro, del hospital San Cecilio, señala los factores que empeoran las enfermedades cutáneas como la dermatitis atópica

Sara Bárcena Hernández

Jueves, 20 de noviembre 2025, 00:37

Granada no es el mejor sitio para quienes tienen dermatitis atópica. «Su clima especial, muy seco, que con la bajada de temperaturas ya se nota ... que la sierra tiene nieve y que viene el frío, tiene un impacto muy importante en enfermedades de la piel. Pacientes controlados con tratamiento habitual empeoran notablemente. Ya empiezo a ver brotes», advierte el dermatólogo Francisco Navarro.

