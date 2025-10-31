'De la depresión a la autoestima', un manual para combatir la soledad

A espaldas del bullicio de Plaza Nueva se encuentra la residencia de mayores de la San Juan de Dios. Muchas personas mayores utilizan este servicio ... y pernoctan entre estas paredes adornadas por un precioso patio ajardinado interior. No es solo pasar las horas y la vida, también es un centro activo donde se desarrolla el denominado programa de Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas.Lo lleva un equipo, los 'EAs', Equipo de Atención psicosocial para todas las enfermedades relacionadas con los mayores, y lo pone en práctica la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios en colaboración con la Fundación La Caixa.

Verónica Gea es la psicóloga del programa y explica su contenido. «Consiste en atender a personas con situaciones de enfermedad avanzada, crónica, de final de vida, y se les atiende a vivir en soledad no deseada. Son enfermedades que se llevan en la residencia y son muy duraderas. Una de las calves, incide, es que atendemos a nivel emocional y espiritual».

Un ejemplo destacable es el de Paco, con su eterna sonrisa y su disposición a entablar conversación en cualquier momento. Verónica relata los avances alcanzados. «Conocí a Paco, en situación de malestar. Era un maestro de escuela ya jubilado y se encontraba y se sentía muy solo. Contaba en nuestros primeros encuentros que la enseñanza le gustaba mucho, y que a llegar el momento de jubilarse, empleó su tiempo en escribir un libro para facilitar a la comprensión de la historia a los niños y niñas, para que todo resultara más ameno. Esta simple nueva faceta suya, explica Verónica, le permitió evitar el desarraigo, la falta de presencia, la ausencia de vínculo familiar. Con el libro volvió a sentir la chispa de poder aportar su experiencia».

Paco, que cuenta noventa años, ha tenido episodios de estar peor a nivel anímico y ha buscado herramientas para salir. Así, siguió la estela del anterior libro de historia y empezó a escribir otra obra, esta vez a mano, en su propio cuaderno con hojas cuadriculadas. El título, monográfico, es toda una lección de vida:'De la depresión a la autoestima'.

Está todavía sin terminar. «Me queda tiempo», dice. Mientras tanto, le mantiene activo e ilusionado, y busca la forma de darle esa forma de libro que tiene en su cabeza, pero no termina de atreverse a publicarlo por una buena razón.«Es muy personal, y en él relato los sufrimientos de toda mi vida», comparte emocionado.

Sin embargo, pese a esta autoprotección envuelta en timidez, Paco ha salido ya victorioso. «Esa chispa con la escritura y de querer compartir su vida es lo que le ayuda a mantenerse actualmente con ánimo. Es una persona que quiere mantener su autonomía, a diario se toma café en la cafetería en la calle, se da su paseíto y vuelve a la residencia, donde está interno», comenta Verónica.

Junto a Paco está también el ejemplo de Encarnita, otra granadina interna en esta residencia de San Juan de Dios junto a Plaza Nueva que es atendida en el programa contra la soledad no deseada. Encarnita enviudó muy joven y aunque estudió Magisterio, nunca pudo llegar a ejercer para poder cuidar a sus hijos. Como tuvo además que volver a casa de sus padres, entró en depresión. Gracias a una amiga, salió del agujero y fue profesora en los Salesianos.

Alllegar a los 83 años, fue ingresada en esta residencia. «Vine para dos meses y llevo cuatro años porque me va bien, si no me hubiera ido a Granada porque tengo un piso en el Centro». Últimamente, ha necesitado la ayuda de este programa porque ha tenido pérdidas de amistades, «y aquí ya todos los considero mi familia». Entonces mira a Paco y ambos sonríen. No es la primera vez. Ya ocurrió en los años sesenta, cuando se conocieron para hacer juntos los ejercicios espirituales en el convento en Severo Ochoa de la Madre Riquelme». Ahora, tantos años después, se han vuelto a encontrar.