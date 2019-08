«El deporte está muy presente en mi vida, mis piernas son la bicicleta» Adriana López dependienta de Sport 92 en Salobreña . / Javier Martín Al sol Entrevista a Adriana López, dependienta de tiendas de deportes MARIAM ROMERO Lunes, 19 agosto 2019, 10:39

Adriana López ha cursado los estudios de Bellas Artes, hizo dos años de diseño de moda formándose en patronaje y confección. También ha hecho un máster en educación por lo que hasta día de hoy ha estado siempre estudiando durante los meses de invierno. Trabaja los veranos en la tienda de deportes de su familia Sport92, situada a primera línea de la playa de Salobreña .

- ¿Cuánto tiempo llevas pasando tus veranos en la tienda?

- Es un negocio familiar, desde que tengo 15 años trabajo aquí en el sentido estricto de la palabra, aunque viene de antes, ya que cuando era más pequeñita me venía con mi madre todos los días y la veía como lo hacía todo, así es como fui aprendiendo hasta que un día decidí que yo también quería trabajar. Después de estar tantos años viendola al final acabé haciendolo igual de bien como lo hace ella.

- ¿Sois todos familia los que trabajáis en la tienda?

- Hay años que sí, que hemos estado mis hermanos, mis padres y yo. Otros años han estado mis tías, amigos, empleadas agenas a la familia, según ha ido viniendo.

- ¿Cuáles son los artículos que más vendéis?

- Debido a la localización de la tienda, la hemos enfocado principalmente a artículos de playa, de hecho, nos llaman la tienda de las chanclas en lugar de Sport92 por que aquí tenemos un montón de chanclas. Hasta dependientas del Corteingles nos han llegado a decir que nuestra colección es mayor que la suya. Tenemos de todo tipo, adaptadas a todo tipo de pie, de gusto, moda, más o menos técnicas, con precios muy variados desde diez euros hasta ochenta, aunque el precio medio es de unos quince auros. También vendemos bañadores y bikinis, además de gorras y todo lo que lleva una tienda de deportes, sobre todo deportes náuticos, como aletas, gafas , tubos...etc.nemos palas de playa. Pero aquí en Salobreña el deporte más fuerte es salir a correr, las zapatillas de running son la estrella.Los balones de fútbol que los tenemos puestos en el escaparate como caramelito para los niños. No hay familia que llegue y no se lleve un balón de futbol, Además este verano hemos traido de Rugby y funciona bastante bien.

- ¿Practicas algún deporte?

- Vengo de una familia super deportista. De hecho, mi padre ha sido monitor de tenis durante 20 años y también entrenador personal de gente que ha estado federada. Uno de mis hermanos es atleta y ha sido campeón de España varios años. Otro de mis hermanos ha sido tenista profesional y ha estado en Estados Unidos becado. En cuanto a mi, no he estado federada ni he competido en alto rendimiento pero siempre he estado jugando al tenis o saliendo a correr, me gusta un montón cualquier tipo de deporte. Ahora soy una aficionada a las palas de playa y al patinaje, este último año he estado haciendo boxeo. La verdad es que el deporte está muy presente en mi vida, que no falte decir que para mí, mis piernas son la bicicleta y que a todos lados voy en ella.

- ¿Tenéis ropa de deporte?

- Tenemos ropa de deporte, aún así tenemos muchas prendas de vestir muy veraniegas, tenemos una colección de vestidos impresionante y super bonita. También tenemos ropa estilo surf y de paddle.

- ¿Cual es vuestro tipo de cliente? ¿Vienen muchos extranjeros?

- Hay de todo, podría decir que la tercera parte de las ventas las hago en inglés. Vienen muchas familias, incluso que las ves de un año a otro, repiten y nos vemos crecer los unos a los otros. El otro día, hablando con una clienta, que estaba con su hijo de unos seis años, comentamos que yo la he visto embarazada, luego he ido viendo a su niño cada año como va creciendo. Esto me pasa con la mayoría de los clientes. Al final les coges cariño, ellos cogen confianza y luego te dicen «pues yo ya no me compro las chanclas en Madrid, me espero a comprartelas a tí».

- ¿Puedes disfrutar del verano?

- A pesar de ser tan intenso, la verdad es que al tener muchos tipos de turnos se hace más ameno. Tengo un día y medio libre a la semana. Hay días que tengo jornada intensiva y otros que tengo el horario partido. Dentrode lo que cabe estoy concienciada de que tengo que trabajar mucho. Pero lo llevo con una filosofía muy positiva, al estar cerquita de la playa, los días que tengo el horario partido me suelo ir a comer a la playa, aquí tengo ducha y suelo venir directa a seguir trabajando.