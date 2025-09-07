«Cuando dependen de ti dos niñas y en casa solo hay un sueldo, te entran ganas de opositar; con sacrificio hay tiempo para todo»

Domingo, 7 de septiembre 2025, 23:27 Compartir

A lo largo de sus más de 30 años de historia, por Tecnoszubia han pasado todo tipo de opositores. Por un lado, hay muchos aspirantes a una plaza como docentes, que van a sus aulas impulsados por los espectaculares resultados de la academia en estas oposiciones (en la última convocatoria, han conseguido cerca de mil plazas por toda España). También aspirantes a una plaza en la Administración que saben que el método del centro, que contempla lo mejor de la formación online con el trato humano y el detalle propio de una academia referente, es un valor seguro que les acerca a la plaza.

En Tecnoszubia preparan oposiciones como Administrativo del Estado, de la Junta de Andalucía o de la Seguridad Social; Auxiliar Administrativo de la Universidad de Granada, Correos o varias relacionadas con el Servicio Andaluz de Salud, como Administrativo del S.A.S u Oposiciones de Celadores. En los últimos meses, han ampliado su oferta con oposiciones como la de Agentes de Aduanas o Gestión de la Administración Civil del Estado. Y en todas ellas lo han vuelto a hacer: ya tienen a decenas de alumnas con plaza en estos cuerpos.

Ampliar

«Pude con todo, a pesar de mis circunstancias»

Madre divorciada con la custodia completa de sus dos hijas y un trabajo por las mañanas, Laura Aguilera decidió prepararse las oposiciones de Administrativo del Estado para conseguir una estabilidad que, en su situación, era indispensable. «Cuando dependen de ti dos niñas y un sueldo único en una casa, creo que te anima más a opositar que cuando no tienes responsabilidad a tu cargo», explica. Su rutina era exigente: trabajo, casa, hijas y, por las tardes, fines de semana y festivos, estudio. Para ella, el día de academia era su «día de descanso» y una forma de desconectar de su entorno habitual de estudio.

Aunque al principio el temario, sobre todo las partes de informática, le generaban respeto, su preparador, Fran, le facilitó enormemente el aprendizaje: «Los puntos que me han permitido subir nota fueron precisamente los de la parte de informática, que era para mí lo más difícil, gracias a la preparación que he tenido con él». Laura tiene claro que el éxito es compartido: «La academia te pone los recursos, los preparadores son buenísimos [...], pero lo otro ya corre de tu parte. Si tú no te implicas, ellos no te lo van a dar». Y al final, el proceso le ha recordado su propia fortaleza: «Puedo, a pesar de tener mis circunstancias. Había días de todo, pero luego llegaba otro y recuperaba. Y ya tengo una plaza».

Ampliar

«Con mi discapacidad, el mercado laboral estaba difícil»

Jesús Jurado se enfrentaba a un panorama laboral que para él era especialmente complicado por su discapacidad. Las oposiciones de Auxiliar Administrativo del Estado eran una opción viable para lograr la estabilidad que buscaba y que el mercado le negaba: «Estuve viendo los exámenes y dije: 'Oye, esto es factible, esto puedo hacerlo, tengo las capacidades para sacar una plaza de verdad'». Su camino no fue fácil, y destaca dos cualidades que le ayudaron a desarrollar en la academia: «Paciencia, algo que he tenido que sacar, y tolerancia a la frustración».

Este nuevo funcionario valora la honestidad de sus preparadores: «No se han mordido la lengua, han explicado las cosas como debían». También pone el foco en los simulacros constantes, que fueron clave en su preparación. Ahora celebra su éxito con orgullo: «Me han ayudado, me han dado el empujoncito, pero al fin de cuentas, quien ha hecho todo esto he sido yo».

Ampliar

«Sin sus explicaciones, yo no tendría plaza»

También la incertidumbre de no tener un trabajo estable fue lo que impulsó a María Raquel Jáimez a opositar. Buscando una academia, encontró Tecnoszubia y vio que la modalidad online cuadraba perfectamente con su situación: «Me permitía estar en mi casa cuidando de mi hija recién nacida y estar dando clase a la vez», apunta. Así, comenzó a prepararse las oposiciones de Administrativo del Estado.

La experiencia fue un éxito: ya tiene plaza. Cuenta que se sintió plenamente acompañada a pesar de estar online. Para ella, sus preparadores, Nieves y Fran, han sido decisivos. «Nieves es buenísima, es muy cercana, te ayuda en todo, resuelve las dudas lo más pronto que puede», afirma. De Fran, destaca igualmente su profesionalidad y apoyo en la parte de informática. María Raquel reconoce que el mérito es compartido y asigna un gran porcentaje del éxito a la academia: «Un 70, un 80%, sí, porque si no fuera por los preparadores y por la academia, yo no tendría plaza por mucho que hubiera estudiado por mi cuenta».

Ampliar

«Te quitas de problemas, te solucionas la vida»

Con 42 años y tras varias crisis laborales que incluso le llevaron a trabajar fuera de España, Antonio Guerrero vio en las oposiciones la seguridad que no había encontrado en ningún otro sitio. Su mentalidad había cambiado radicalmente desde su juventud: «Siempre rechacé la idea de las oposiciones. Estaba equivocado. Si pudiera hablar con mi 'yo' del pasado le diría: 'Mira, estudias dos añitos más y es que te quitas de problemas, te solucionas la vida'».

Conocía Tecnoszubia por su fama en Magisterio y se decantó por ella para prepararse las oposiciones de Auxiliar Administrativo del Estado. Los casi 40 simulacros realizados a lo largo del año fueron, en su opinión, una clave en su preparación: «A la hora de enfrentarte al examen, que es un día de muchos nervios, yo iba tranquilo, sorprendentemente tranquilo». Además del equipo docente, destaca el ambiente creado con sus compañeros: «Hemos hecho muy buen grupo, una dinámica bastante positiva de ayudarnos entre nosotros. De aquí, además de la plaza, saco unas amistades que son para toda la vida».

Ampliar

«Dejé un trabajo fijo para opositar»

Dejar un trabajo fijo para dedicarse en exclusiva a opositar fue la decisión más difícil que Alberto Pino tomó en su vida. Así lo reconoce este nuevo funcionario, que ha conseguido su plaza como Auxiliar Administrativo del S.A.S preparándose en Tecnoszubia. Su historia es la de una apuesta valiente por un futuro mejor, aunque el camino estuvo lleno de dudas.

«Yo lloré mucho muchos días porque no sabía lo que iba a hacer», confiesa, recordando el vértigo de abandonar un trabajo con un contrato indefinido.

Alberto destaca que el apoyo de su entorno y de la academia fue clave para superar los momentos difíciles. «Tienes la motivación de ver a tus compañeros, los cuales tienen otras circunstancias incluso más difíciles que las mías, y coges perspectiva», subraya. En Tecnoszubia encontró una guía fundamental, especialmente en su preparador, de quien dice que ha sido «más que un profesor, un compañero», por su capacidad para enseñar desde la experiencia real de su trabajo diario.

Ampliar

«Mi preparador me pedía que me lo creyese»

Belén Sánchez, con una plaza obtenida como Administrativa de la Junta de Andalucía, resume en una frase lo que significa este logro: «La tranquilidad de no tener que estudiar, de no tener que sacrificar tantas cosas personales». Tras terminar la carrera y enfrentarse a un mercado laboral poco estable, decidió prepararse estas oposiciones. Aunque empezó en otro centro, pronto le hablaron de Tecnoszubia y decidió cambiarse, una decisión que lo cambió todo.

Para ella, su preparador, Manuel, ha sido una figura «magnífica». De él destaca no solo su material actualizado y sus buenos consejos, sino también el «apoyo psicológico» que ofrece, insistiendo en la importancia de «creérselo» para ir a por el objetivo. La flexibilidad de la academia también fue fundamental; comenzó de manera presencial, disfrutando del «buen ambiente» con los compañeros, pero al empezar a trabajar como interina, la modalidad online le permitió seguir con su preparación sin problema.