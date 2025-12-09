Denuncian robos en coches en Plaza de Toros

Los vecinos de Plaza de Toros conviven desde hace un par de meses con una inseguridad a la que «no están acostumbrados». Denuncian los robos ... que sufren en el interior de sus vehículos, un hecho que provoca, además, destrozos en las ventanillas o lunas de sus coches.

El presidente de la asociación de vecinos, Daniel Martínez, trasladó este problema en la última junta municipal de distrito, donde pidió también el refuerzo de la vigilancia policial debido a la sensación de «inseguridad constante» que tienen sus ciudadanos.

Tal y como comunicaron los afectados, fuerzan sus vehículos para robar objetos de un valor menor, gafas de sol, restos de calderilla o cualquier otro artículo que quede a la vista. Denuncian, además que este mismo problema se ha extendido al acceso a comercios que estaban cerrados o puertas y ventanas de sus viviendas. «Necesitamos medidas para acabar con esta situación, el barrio siempre ha sido muy tranquilo», relata el portavoz vecinal.

El problema se repite desde hace un par de meses y se registra, principalmente, en horario nocturno. Los damnificados han observado, además, que estos hechos incrementan durante los fines de semana. La Policía Local asegura que mantienen una vigilancia constante en el barrio y que la presencia en Plaza de Toros es «habitual», también por las noches.

Desde Policía Nacional, por su parte, tienen constancia de estos actos vandálicos; no obstante, afirman que no es una situación tan alarmante como la que se ha vivido en los últimos meses en Albayda. Los vecinos de esta zona de Granada llevan aproximadamente un año sufriendo este tipo de robos. Los presuntos autores de los hechos se han llegado a colar en los trasteros y garajes de los edificios en busca de objetos para robar.

Esta situación llevó a la Policía Nacional a desplegar un dispositivo para la detección y detención de los individuos que están ejecutando estos robos. Se han detenido hasta la fecha a 16 personas.

El perfil de los autores de estos robos en Albayda es un varón de mediana edad con numerosos antecedentes y, mayoritariamente, toxicómano. Los objetos que roban en estos vehículos son también de escaso valor, artículos que pueden vender o cambiar directamente para conseguir una dosis de alguna sustancia. También tratan de desprender piezas de los propios vehículos, radios, altavoces o incluso balizas V16, que serán obligatorias a partir de 2026.