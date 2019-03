«Un delincuente se puso las huellas del pie en los dedos de la mano, pero lo identificamos» Pedro Mélida posa junto a la exposición de Policía Científica que ha pasado por Granada / ALFREDO AGUILAR Entrevista a Pedro Luis Mélida Lledó, comisario general de Policía Científica | «Nuestras bases de datos tienen ahora mismo 360.000 perfiles genéticos indubitados y 105.000 en los que hay indicios de haber cometido un delito» JOSÉ RAMÓN VILLALBA GRANADA Domingo, 24 marzo 2019, 03:25

Pedro Luis Mélida (Madrid, 1957) es el comisario general de Policía Científica y bajo sus órdenes tiene a todas las brigadas de esta rama policial repartidas por la geografía española. Una especialidad encargada de buscar pruebas periciales irrefutables para sentar en el banquillo a los delincuentes. Mélida también estuvo de jefe superior en Granada entre los años 2008 y 2012, posteriormente ejerció el mismo cargo en Ceuta (2012-14) y la Rioja (2014-18). Vivió los atentados del 11-M de Madrid en primera línea, ya que por aquel entonces era secretario general de la brigada central de Policía Científica. Licenciado en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid y diplomado universitario en Ciencias Policiales, es una persona sencilla, afable en el trato y con muchos recuerdos de esta tierra, a la que vuelve siempre y cuando puede.

-¿Cuándo ingresó en la policía?

-Ahora cumplo 40 años junto con las primeras mujeres de la policía. Ingresé en 1979.

-¿Qué opinión le merece el comisario Villarejo?

-Bueno, prefiero no opinar. El Cuerpo Nacional de Policía está hoy día trabajando muchísimo, estamos en una situación envidiable en cuanto a posicionamiento, trabajo, estrategia internacional y nacional, y bueno eso no lo puede alterar la conducta de algunas personas que hayan podido haber en la policía durante unos años, porque el 99,9% de este colectivo manifiesta una conducta ejemplar.

-Si no existiera la posibilidad de captar las huellas o el ADN en la investigación policial, ¿cuántos casos quedarían sin resolver?

-Hay que tener en cuenta que el 40 y tantos por ciento aproximadamente de casos se resuelven. Hay delitos que ya vienen esclarecidos desde las propias diligencias, como los casos de violencia de género. Aproximadamente, la Policía Científica obtiene un 10% de asuntos resueltos. Podría ser muchísimo mayor este porcentaje si no fuera por las limitaciones en las que nos hemos visto por sentencias que modificaron el desarrollo de la Ley de ADN. Esta norma nos daba una toma de muestras indubitadas por ciertos delitos y, sin embargo, luego, por sentencias posteriores, nos obligan a que haya una presencia letrada cuando la persona está detenida, y si no es así, pues tiene que ser el juez quien lo autorice. Muchas veces nos permiten tomar esa muestra indubitada, pero para cotejarla únicamente con el delito cometido y no se puede introducir en la base de datos. Estamos desaprovechando una tecnología del siglo XXI como son las bases de datos.

-Recientemente detuvieron a Manuel Miranda, una persona que ha estado fugada durante quince años, fue funcionario de prisiones y tuvo contacto con los clanes de la droga gallegos. La Policía Científica logró identificarlo, aunque no fue fácil, ¿cómo lo hicieron?

-Le habían trasplantado las huellas del pie a los dedos de la mano. Además, se lo hicieron perfectamente, porque había tenido la agudeza de hacerlo dedo a dedo. Nos sorprendió, porque además eso conlleva un dolor horroroso. Al final, a este delincuente se le identificó por la segunda falange del dedo y después por la palma de la mano. Los investigadores tenían muy claro desde el principio que era él. Al final ha triunfado la ciencia forense.

-¿Identifican ustedes a muchas personas que pasan por chapa y pintura para no ser identificados?

-No, no son muchos.

-¿Echa de menos Granada?

-La ciudad, por supuesto, pero lógicamente la vida está llena de etapas y aquí pasé una de ellas. Aquí he dejado muy buenos amigos. Después marché a Ceuta, La Rioja y, bueno, pues ahora he llegado al máximo de mi carrera profesional siendo comisario general. Suelo volver cuando puedo.

-¿Cuántas muestras de ADN tienen en espera de ser cotejadas para resolver un crimen?

-Tenemos que a lo mejor sentarnos todos en una mesa y protocolizar algunas cosas mucho más. Por ejemplo, todas las personas que intervienen en una recogida de efectos deberían estar tipadas. No hay nada que obligue a que las personas que están en la escena del crimen se tipen. Esto quiere decir que el ADN deja un rastro fácil. No puedo decir un número. Sí es importante que la persona que comete un delito y deja su ADN, si la Justicia nos lo permite, quede registrada en una base de datos a nivel nacional y en una de intercambio internacional, gracias al tratado de Prüm. Ahora mismo, gracias a ese tratado, se están deteniendo a delincuentes que han cometido delitos en otros países, como las bandas internacionales dedicadas al robo de viviendas en distintos países europeos.

-El delito también está en el mundo de la globalización.

-Así es, pero la policía también lo está gracias a los intercambios internacionales de información y bases de datos. Eso sí, siempre sometidos a una normativa europea y de calidad ISO.

-¿Qué porcentaje de casos trabajan desde Policía Científica con policías extranjeras?

-El porcentaje es muy relativo en función de a qué se refiera exactamente. El tratado de Prüm es un intercambio de datos a petición de un país europeo a otro. Nos mandan un perfil genético y nosotros decimos si lo tenemos o no en nuestra base de datos. En los casos de terrorismo, por ejemplo, no hace falta que se pida, se distribuye siempre.

-¿En qué momento de un crimen, la Policía Científica ya no tiene nada más que hacer?

-Nunca se acaba. Siempre se puede determinar a posteriori cualquier tipo de identificación aunque hayan pasado algunos años. Muchas veces tenemos huellas anónimas y posteriormente cuando esa persona es fichada policialmente, con lo cual sus huellas dactilares pasan al banco de datos, es cuando se identifica. También ocurre con el ADN.

-¿Cuántos perfiles genéticos tienen ustedes en sus bases?

-Lo bueno que tienen nuestras bases de datos es que las tenemos compartidas con Guardia Civil, Instituto Nacional de Toxicología, con Mossos de Escuadra, con la Ertzaintza y con la Policía Foral de Navarra. Hay una red de laboratorios forenses de España. El número de reseñas genéticas en la base de datos es de unas 360.000 indubitadas ahora mismo y de unas 105.000 dubitadas o con indicios de haber cometido delito.

-Para esclarecer el asesinato de Mari Carmen Martínez de diciembre de 2016, viuda del expresidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, se hallaron 23 indicios y hubo un detenido, su yerno, pero ¿buscan pruebas aún?

-Cualquier dato nuevo siempre está en constante revisión.

-Se lo pregunto porque el yerno de la viuda fue detenido por 23 indicios, pero hallaron unos restos biológicos que no correspondían al sospechoso.

-Ahora mismo, si aquí hay una aspiración de aire, van a salir restos biológicos de nosotros. Nunca decimos, ni con el ADN ni con la huella, que sea el autor del delito, nosotros decimos que ha estado ahí. A la autoridad judicial le corresponde evaluar los indicios o pruebas.

-Recuerde algún crimen complicado resuelto por una huella o ADN aparecida de forma inesperada.

-Pues, hombre, son múltiples, pero vamos, yo por ejemplo recuerdo uno muy significativo en el que estuve yo siendo inspector. Fue un crimen de un homosexual en Madrid en torno al año 1990, cometido por un chapero. El cadáver presentaba unas veintitantas puñaladas. Recogimos todo, por aquel entonces no había ADN, y se veía que el autor había limpiado todos los vasos donde habían bebido. Limpió la casa entera, pero tras una inspección ocular muy extenuante, ya al final, observé un disco puesto en un tocadiscos. Cogí el disco con cuidado y ahí apareció una huella. El autor del crimen dejó su dedo. El criminal siempre comete algún fallo y nosotros buscamos esos errores.

-Un libro que le haya marcado.

-Son muchos. Ahora mismo estoy leyendo un libro sobre un policía que fue director general del Cuerpo, José Sainz, de 'Labrador a director general', y es genial. También el 'Poder de la mente' de José Luis Pinillos.

-¿Se resuelven muchos casos de secuestro mediante el análisis de la voz?

-Pues sí. Tenemos recientemente un secuestro y homicidio en Cantabria y la verdad es que la aportación fue fundamental. Nos mandaron una muestra de voz que determinó el pasaporte vocal. Supimos así que era una persona que vivía o había nacido en la parte sur de Vizcaya, pegando a la zona de Burgos, eso se sabe por el acento. Cuando se llegó hasta esta persona, mediante investigaciones, se le tomó una muestra de voz, y acústica forense dijo que era de él la voz que teníamos al principio. En el caso de Anabel Segura (una joven de 22 años secuestrada y asesinada en 1993 en Madrid), la primera pista también la obtuvimos así porque al hacer un barrido de una llamada, se escuchó una voz de fondo de niños jugando al fútbol y uno de ellos utilizó la palabra 'bolo', que es una excepción que sólo se utiliza en la provincia de Toledo, lo cual nos llevó al lugar donde está la cabina.

-En los últimos años, hemos asistido a muchas tramas de micrófonos ocultos en despachos de políticos o empresarios, principalmente en Cataluña, ¿es una moda extendida entre los más poderosos?

-No, no son tantos. De todas formas, el hallazgo de esos teléfonos no es una misión nuestra.

-Uno de los capos importantes del Campo de Gibraltar a quien se le hizo una película, el 'Nene', que aparece como el 'Niño', ¿se le da por muerto definitivamente?

-En su día se dijo que estaba muerto, pero cuando yo me vine de Ceuta (donde estuvo de jefe superior entre los años 2012 y 2014) estaba vivo. Tuvimos algún tema en el que creemos que había participado, pero no lo pudimos demostrar. Todo quedó en que murió en aguas jurisdiccionales de Marruecos y no sé si la policía marroquí investigó aquella muerte. En España, la legislación obliga a que pase un tiempo largo para declarar muerta a una persona desaparecida. Oficialmente no creo que haya sido declarado muerto.

-Hay 378 asesinatos presuntamente cometidos por ETA que no cuentan en los datos oficiales de víctimas de esta banda terrorista, ¿podrían reactivarse esas investigaciones?

-En materia de terrorismo autóctono no se cierra nunca nada.

-El tiempo y la Justicia han echado por tierra las teorías de la conspiración del 11-M, ¿desde cuándo supieron ustedes que no había sido ETA y sí un atentado yihadista?

-Lo que queda es el trabajo inmenso que hizo la policía en aquel entonces. El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, lo ha reconocido hace poco. Y en especial, el trabajo que hizo la Policía Científica. Todos los condenados tenían pruebas que la Policía Científica aportó contra ellos. Desde las tres de la tarde en que apareció una furgoneta con cintas de cantos coránicos lo pudimos saber.

-Políticamente se cargaron mucho las tintas contra usted y la Policía Científica.

-Aquello fue una anécdota que no se la cree ni quien la escribió. Y por cierto, que de vez en cuando la saca en algún medio de comunicación.

-¿Le gusta el fútbol?

-Me gusta el Real Madrid.