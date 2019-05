«Dejé de sentir miedo a enseñar el DNI» Martin Martín, un joven transexual con el auto que autoriza el cambio de nombre. / ALFREDO AGUILAR Granada es una de las provincias con más cambios de nombre de transexuales en el Registro Civil | El Gobierno emitió una instrucción en octubre para que se agilizara el proceso en los menores PILAR GARCÍA-TREVIJANO GRANADA Domingo, 5 mayo 2019, 13:19

El Ministerio de Justicia, a través de la Dirección General de los Registros y del Notariado, emitió una instrucción en octubre para que los Registros Civiles de toda España facilitaran el cambio de nombre de los menores transexuales. Una buena noticia para las asociaciones LGTBI que llevan años reivindicando los derechos de las personas transexuales y piden garantías del cumplimiento de las promesas, mientras el Parlamento se decide a tramitar la reforma de la Ley 3/2007, que regula la rectificación de los requisitos necesarios que establecía el «obsoleto» código de 1957. Desde 2014 en España se han autorizado 120 cambios de nombre, más de 20 de estas modificaciones se han tramitado en Granada y 15 de ellas recibieron el respaldo y asesoramiento de la Asociación de familias de menores transexuales Chrysallis. 2018 ha dejado el mayor número de autos favorables dictados en esta materia. En el último año, ocho personas han recibido la autorización al cambio de nombre, tres en el pasado mes de octubre, cifra en la que también se incluye un caso de cambio de sexo y nombre simultáneo.

El Ayuntamiento de Granada se adelantó a la instrucción con un decreto municipal. La ciudad se ha convertido en uno de los lugares que más conquistas ha conseguido. Las asociaciones apuntan que «jamás» se podría haber logrado este impulso sin la mediación de Santiago Ibáñez, antiguo Juez del Registro Civil. Ibáñez, además de ser de los primeros, ha sido uno de los jueces que más autos favorables ha dictado a nivel nacional. Sus resoluciones fundamentadas han abierto el camino en muchos registros de España. Su predecesor, el actual juez del Registro Civil, Raúl Pérez, asegura que con esta nueva directiva la jurisprudencia se adapta a la realidad social e imparte ciertas directrices de actuación para orientar a los responsables de los registros: «Se han acreditado casos de menores que desde los cinco años su sexo sentido no se identifica con el biológico. Había una laguna sobre qué se hacía con menores que querían cambiar a edades muy tempranas y con la instrucción queda subsanada».

Por su parte, el asesor legal de la asociación, Javier Maldonado, considera que hasta la instrucción dependían de la «voluntad e interpretación del juez». «No existe una ley específica. La mayoría de los juzgados ha venido autorizando el cambio de nombre, pero se solicitaban unas exigencias inadmisibles como proponer un nombre neutro», declara. Entre los cambios que dictó Ibáñez se encuentra el de Arnau Cabello, estudiante de medicina de 20 años de edad y vicepresidente de la sección Juvenil de Chrysallis: «Hice el tránsito con 16 años. Les descubrí mi verdadera identidad a mis amigos, luego a mis padres y poco a poco se lo iba contando a quien me iba encontrando», explica. «Al principio sientes un poco de vértigo. No sabes cómo van a reaccionar tus conocidos. Después, me sentí aliviado y no tuve ningún problema». Al cumplir los 17 años, Arnau decidió cambiarse el nombre en el registro y a los cinco meses de comenzar el tratamiento se lo dieron. Fue el tercer cambio de nombre adjudicado en Granada y el último que no necesitó pasar por un examen forense : «Tuve el asesoramiento de la Asociación Chrysallis, presenté los papeles en noviembre y en enero ya me habían concedido el cambio. Tenías que documentar que usabas tu nombre de una manera brutal. Llevé casi veinte documentos diferentes que demostraban el uso del nuevo nombre y aún así te quedabas con la duda de si te lo van a cambiar. Si no era así todo el esfuerzo era en vano», recuerda.

Arnau, que estudia medicina en Gerona, afirma que no es tan importante la modificación del sexo registral como sentirse reconocido: «El cambio de sexo no es urgente. Me llaman Arnau en todos los sitios».

Sin explicaciones

Para Sergio, joven de 20 años, la modificación registral significó el comienzo de «un mundo nuevo»: «Es tener tu nombre por primera vez y dejar de sentir miedo e incomodidad cada vez que te piden el DNI». Sergio tuvo que pasar por la auditoría con el forense: «No es agradable sentir que te analizan y que te pregunten ¿desde cuándo te sientes así?, pero fue rápido», concluye.

Martín Martín, de 19 años, obtuvo el auto favorable hace dos meses, después de declarar con dos testigos que corroboraron su identidad. Aún no ha ido a la comisaría a solicitar el nuevo documento de identidad y ya siente que se ha quitado «un peso de encima»: «No voy a tener que dar explicaciones, ni evitar sitios».

Ana Romero, coordinadora provincial de Chrysallis y madre de una menor trans, solicitó la modificación del nombre a su hija en 2014. Fue uno de los primeros casos en Granada, pero su «adolescente», que ahora tiene 12 años, no llegó a percibir lo difícil que resultaba entonces: «La niña no llegó a tener el concepto de que podía ser complicado, para ella era algo de cajón que se debía llamar como ella sentía y no llegó a sufrirlo». «No hubo tensión en casa, ni complicación. Fuimos unas de las excepciones que resultó fácil», asegura.

Viajes anulados, situaciones difíciles, ansiedad en los menores, incomprendidos y sin derechos, así es como relatan en la asociación que se sentían muchos transexuales: «No hay nada más difícil que no tener leyes que te amparen. Contábamos con la facilidad, suerte y empatía del juez. Es lo que tienes cuando no tienes una ley», lamenta. «Teníamos que llevar justificantes, un informe psicológico y pruebas de que a la niña se la reconocía así por su entorno. Ahora con esta orden solo es necesario llevar la solicitud de los padres y la hoja de empadronamiento», apunta Ana Romero. «Algunos niños pasaban por el examen forense, una cosa completamente injusta. Se les autocuestionaba y debían justificar quiénes eran», agrega.

Romero considera que la visibilización ha ayudado a entender la realidad de muchas personas que antes se sentían obligadas a esconderse: «Hemos pasado de ser dos familias en la asociación a treinta en solo dos años y hay muchas peticiones de cambio de nombre en trámite. Ninguno por ahora ha sido denegado», celebra. Sin embargo, reclaman la aprobación de una nueva ley transexual que facilite el cambio de nombre y sexo registral, «despatologice» por completo la transexualidad, dé acceso a las personas extranjeras en las modificaciones registrales y evalúe únicamente la autodeterminación personal. Los colectivos LGTBI «continuarán luchando y sumando victorias hasta que esté tan normalizado que deje de ser noticia».