Imagen cedida por un familiar. IDEAL

El Defensor de la Ciudadanía de Granada pide la libertad para los dos trabajadores detenidos en Guinea

Manuel Martín ha mostrado su solidaridad con las familias y ha exigido «responsabilidad» al Gobierno y a las instituciones «que tienen la obligación moral y legal» de defender a estos ciudadanos así como «un compromiso universal con los derechos humanos»

Europa Press

Jueves, 30 de octubre 2025, 17:09

Comenta

El Defensor de la Ciudadanía de Granada, Manuel Martín, ha reclamado la «máxima implicación» del Ejecutivo español para asegurar el respeto a los derechos humanos, ... la vida y la dignidad de los dos andaluces encarcelados desde enero en Guinea Ecuatorial por un supuesto caso de corrupción, el granadino David Rodríguez y el cordobés Javier Marañón.

