«Decir adiós a la Diputación es difícil porque tenemos un proyecto en marcha»

Nicolás Navarro, hasta ahora vicepresidente de la Diputación y diputado de áreas tan relevantes como Proyectos Estratégicos, dice adiós a la institución provincial para dar ... el salto a Sevilla. Este lunes ha tenido lugar el pleno de renuncia en el que sus compañeros se han despedido de él. Navarro se marcha a la Consejería de Sanidad como viceconsejero y por eso ha tenido que dejar sus cargos, el de diputado y el de concejal del Ayuntamiento de Motril.

El presidente de la Diputación, Francis Rodríguez, lo definió como «un revulsivo» para la institución provincial y un «trabajador incansable». Una pieza clave a la hora de arrancar proyectos determinantes como la senda litoral, la residencia Senior Tropical y otras obras que marcarán el destino de este mandato. «Decir adiós es difícil porque tenemos un proyecto en marcha», dijo Nicolás Navarro, que recibió el cariño de sus compañeros.

Médico de profesión, Navarro se marcha a trabajar para que la Consejería de Sanidad coja un nuevo rumbo después de la crisis de las pruebas diagnósticas. Nicolás Navarro dijo estar dispuesto a entregarse a estas nuevas encomiendas y ayudar en todo lo posible al consejero, Antonio Sanz, en la gestión y en la transmisión de la información de este área tan compleja.