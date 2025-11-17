Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Nicolás Navarro y Francis Rodríguez en el pleno de despedida. Ideal

«Decir adiós a la Diputación es difícil porque tenemos un proyecto en marcha»

El diputado Nicolás Navarro se marcha a Sevilla como viceconsejero de Sanidad para «servir a los granadinos y a los andaluces»

Laura Ubago

Laura Ubago

Granada

Lunes, 17 de noviembre 2025, 12:04

Comenta

Nicolás Navarro, hasta ahora vicepresidente de la Diputación y diputado de áreas tan relevantes como Proyectos Estratégicos, dice adiós a la institución provincial para dar ... el salto a Sevilla. Este lunes ha tenido lugar el pleno de renuncia en el que sus compañeros se han despedido de él. Navarro se marcha a la Consejería de Sanidad como viceconsejero y por eso ha tenido que dejar sus cargos, el de diputado y el de concejal del Ayuntamiento de Motril.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Excarcelan a dos heridos graves en un aparatoso accidente en un túnel de Torrenueva
  2. 2 La experta granadina que alerta sobre la lumbalgia: «Vamos directos al precipicio»
  3. 3 Aurelio Rojas, el cardiólogo que alerta del alimento de moda: «Debe tomarse bajo control médico»
  4. 4

    Veintitrés colegios y cinco residencias de Granada se hicieron en zonas inundables
  5. 5

    La leyenda de los curas rojos de la zona Norte
  6. 6 La ginebra artesanal más galardonada del mundo en 2024 no es de Escocia, es de Granada
  7. 7 Colapso en la Ronda Sur por un accidente a primera hora de este lunes
  8. 8

    Sierra Nevada pone en marcha los cañones de nieve
  9. 9 La casa de dos plantas por menos de 7.500 euros que arrasa en AliExpress
  10. 10 Las quejas de José Alberto y la tensión con Astralaga y Lama al final

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal «Decir adiós a la Diputación es difícil porque tenemos un proyecto en marcha»

«Decir adiós a la Diputación es difícil porque tenemos un proyecto en marcha»