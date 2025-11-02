Sin datos oficiales sobre los trenes de Granada

Pablo Rodríguez Granada Domingo, 2 de noviembre 2025, 00:38 Comenta Compartir

Granada sufre desde hace años de constantes problemas en los trenes. Cables que desaparecen, obras que provocan demoras, convoyes con fallos técnicos, incendios en terrenos adyacentes a las vías, apagones... La lista de incidentes es larga. En los últimos meses la situación no ha ido mejor, especialmente durante un verano en el que se han hecho desgraciadamente habituales las imágenes de viajeros siendo rescatados o llegando a destino con horas de retraso.

Por eso, IDEAL ha solicitado a lo largo de este año información sobre las incidencias padecidas por los usuarios de Granada. A través del portal de Transparencia, este periódico ha pedido al Ministerio de Transporte una relación cronológica de afecciones con los motivos que lo causaron así como el recuento de problemas técnicos y de trenes que llegaron a su destino con demora para tratar de ofrecer a los lectores una panorámica real de la situación ferroviaria. Informaciones todas ellas que deben existir porque el propio ministro de Transportes, Óscar Puente, ha hecho alusión a los porcentajes de puntualidad en intervenciones públicas.

La primera de las peticiones se efectuó el pasado 13 de enero, después de una serie de incidencias que fueron noticia en los últimos meses de 2024. Entonces, este periódico solicitó una relación cronológica de todos los problemas, con las causas que los originaron, sufridos por los trenes de la línea Granada-Madrid. Los datos reclamados abarcaban el periodo entre 2019 y ese momento, además del índice de ocupación diaria y mensual de los trenes en ese mismo arco temporal. Asimismo, se solicitaron las cifras de usuarios que accedían a los trenes en las estaciones de Antequera y Loja en el mismo periodo.

Solitudes presentadas en el portal de la transparencia IDEAL ha pedido desde enero de 2025 información sobre retrasos e incidentes en la línea ferrea. En esta línea de tiempo puedes ver las solicitudes y resoluciones que ha recibido. 13 enero Solicitud de información Relación cronológica de todas las incidencias, con motivos, sufridos por los trenes de la línea Granada-Madrid, en ambos sentidos entre 2019 y 2025 29 enero Resolución La solicitud planteada no tiene por objeto el acceso a la información pública. No existe inconveniente en facilitar el acceso a la información que está publicada, pero la pretensión de que se elabore el informe solicitado debe ser inadmitida. 1 julio Solicitud de información · ¿Cuántos trenes con salida desde Granada han llegado con retraso? · ¿Cuántos trenes procedentes de otros destinos han llegado a Granada con retraso? · ¿Cuántas incidencias técnicas se han registrado en la infraestructura ferroviaria? · ¿Cuántas incidencias técnicas se han registrado en la infraestructura? 31 julio Resolución El mismo peticionario formuló una solicitud de informe muy similar, de 13 de enero de 2025 siendo la presente redundante. El derecho de acceso no se configura como un derecho de petición, ni se asimila a un procedimiento de consultas. Informes ‘a la carta’ sobre retrasos pueden suponer un injustificado efecto de descrédito del gestor de las infraestructuras, de las empresas prestadoras de servicios y del modo de transporte en general, con riesgo de pérdida de usuarios. Crearía una percepción pública que afectaría significativa e injustamente a sus intereses económicos y comerciales, colocándola en una posición desfavorable y de descrédito respecto a competidores y otros medios de transporte. 2 septiembre Solicitud de información Dado que Renfe ha hecho públicos los datos nacionales relativos a los retrasos en trenes de alta velocidad y suponiendo por tanto que dichas cifras están disponibles y desglosadas por líneas, solicito: · Listado de trenes · Número de pasajeros · Motivos que justifican la parada de trenes con origen o destino Granada en las estaciones de Antequera y Antequera Santa Ana · Número de pasajeros que suben o bajan en la estación de Antequera AV 2 octubre Resolución El derecho de acceso no alcanza la elaboración de informes ‘ad hoc’ para dar contestación a una concreta solicitud de acceso, ya que ello daría lugar a actos futuros que exceden del concepto de información pública previsto en el citado artículo 13 de la Ley de Transparencia. 3 septiembre Solicitud de información · Listado de trenes con origen o destino Granada que desde 2024 han llegado con retraso. · Número de pasajeros que han utilizado el servicio AVE entre Granada y Madrid. · Información sobre los motivos que justifican la parada de trenes con origen o destino Granada en las estaciones de Antequera y Antequera Santa Ana. 2 octubre Resolución Una consolodidada doctrina emanada de diversas solicitudes del CTBG, como la 335/2019 y la R/0626/2018, que ha reiterado la posición sostenida por RENFE-Operadora, desestimando solicitudes de acceso de información relativa a indemnizaciones por retrasos en servicios ferroviarios. La segunda de las peticiones tuvo lugar el 1 de abril, cuando IDEAL solicitó el grado de ejecución a esa fecha del tramo de Riofrío de la variante de Loja. Algo más de dos meses después, la petición se repitió, con una reclamación de las labores acometidas hasta finales de junio añadiendo también los trabajos del tramo A92 de la misma infraestructura.

El 1 de julio, internados ya en el verano, este periódico pidió a Transparencia las cifras de trenes retrasados en el primer semestre del año, tanto los que llegaron a Granada como los que partieron de la ciudad. Asimismo, se solicitó una relación de incidencias técnicas registradas en la infraestructura ferroviaria de la provincia y en la que conecta la capital con Madrid en el mismo periodo temporal.

A comienzos de septiembre, ante la falta de respuesta y tras un verano con múltiples incidencias, IDEAL remitió dos nuevas peticiones de información al ministerio para tratar de arrojar luz a la situación del tren en Granada. Entonces se solicitó el listado de convoyes con origen o destino Granada que habían llegado con retraso desde 2019 por incidencias técnicas, de personal o cualquier otra causa así como una relación de la demora padecida en cada uno de esos trayectos.

También se demandó el número de pasajeros que había utilizado el servicio AVE entre Granada y Madrid desde su estreno, además de un porcentaje medio de ocupación mes a mes y desglosados según horario de salida.

En relación con los motivos que justifican la detención de los trenes de Granada en las estaciones de Antequera, uno de los temas que lleva muchos meses siendo debatida en la provincia, se reclamó el número de pasajeros que suben o bajan en las paradas cada días. Se pidió expresamente que el dato fuera bien desglosado o, si eso no fuera posible, al menos la media.

Libre competencia y transparencia

En todos los casos, salvo en los relativos al avance de las obras de la variante de Loja, la respuesta del ministerio fue negativa a ofrecer la información solicitada. El argumento empleado fue que se requería un informe «inexistente en la actualidad sobre incidencias de trenes concretos operados por Renfe» y se justificaba que las solicitudes no tenían por objeto el acceso a información pública sino a la elaboración de un análisis «con información detallada, privilegiada y sensible sobre los servicios que presta la mercantil».

El ministerio también justificaba la negativa al volumen de trabajo que implicaría atender solicitudes como la planteada y aludía al problema que implicaría para Renfe Viajeros desvelar sus datos cuando se encuentra en competencia intramodal con otras compañías.

El argumento, tal y como se exponía en las resoluciones, consistía en que «los datos detallados y desglosados de producción, ocupación, explotación, demanda y ventas no se hacen públicos por ningún transportista, sin perjuicio de lo que la Administración Pública decida o autorice publicar». Mantenía el ministerio que «facilitar determinada información, con alto grado de detalle, sobre estos aspectos, de la que el derecho de competencia prohíbe compartir con los competidores, podría ser contrario a los intereses económicos de la empresa concernida» y confirmaba que, dada la abundancia de datos estadísticos que satisfacen el interés público, «debe prevalecer el de la empresa prestadora del servicio».

Transparencia valoraba en todos los casos que no existía inconveniente en facilitar el acceso a la información que ya está publicada y dirigía a IDEAL a varios documentos estadísticos que están abiertos a consulta, como los informes anuales del Observatorio del Ferrocarril, el portal de datos Renfe Data, los informes de gestión de las cuentas anuales del Grupo Renfe, los estudios del Instituto Nacional de Estadística o el anuario que publica año a año Vía Libre.

Renfe sí dispone y ofrece datos nacionales

Los datos solicitados, sin embargo, sí existen. El portal de Renfe tiene abierto un servicio de información mensual sobre la puntualidad del AVE y los trenes de larga distancia, aunque los datos que contiene no están provincializados, lo que impide deducir la situación exacta de Granada. Entre las estadísticas que se ofrecen están los porcentajes de convoyes que llegaron con un retraso inferior a los 5 minutos, a los 10 minutos y a los 15 minutos. También se contabilizan las circulaciones totales y la demora media general.

El Observatorio del Ferrocarril presenta información general del número de viajeros en ambos sentidos de la ruta, los pasajeros que suben y bajan por estaciones o el tráfico medio de media distancia, aunque de forma generalizada y no pormenorizada.

Media de retrasos de llegada de Renfe en España en 2025 Datos de trenes AVE y Larga Distancia hasta septiembre Evolución de los retrasos medios por trenes minutos 18,8 18,6 20 16,9 16,7 16,5 16,4 14,4 13,5 15 11,9 10 5 0 enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre Porcentaje de retrasos de llegada de 5 minutos o menos 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0 10 20 30 40 semanas 32,2% Media en el mes de septiembre Porcentaje de retrasos de llegada de 10 minutos o menos 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0 10 20 30 40 semanas 21,2% Media en el mes de septiembre Porcentaje de retrasos de llegada de 15 minutos o menos 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0 10 20 30 40 semanas 16,2% Media en el mes de septiembre Porcentaje de retrasos de llegada de 30 minutos o menos 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0 10 20 30 40 semanas 7,8% Media en el mes de septiembre

La existencia de la información requerida por IDEAL a Transparencia sobre las incidencias se puede deducir también porque, en algunos casos, ha sido empleada por el ministro de Transportes para detallar la situación ferroviaria.

La última vez fue el pasado 4 de septiembre, apenas dos días después de las últimas solicitudes de IDEAL, cuando Óscar Puente ofreció explicaciones de lo sucedido en los meses anteriores y desveló datos como que el 23% de las incidencias a nivel nacional se deben a razones ajenas a las infraestructuras o a los operadores de material rodante.

48.444 Trenes a su hora Según Puente, el 68,2% del total de los trenes este año llegaron a su hora, 48.444 de las 71.062 circulaciones totales. El Gobierno dispone de los datos tren por tren.

El responsable detallló también que, de las más de 71.000 circulaciones de este año, un 68,2% habían llegado en hora y de las que se habían retrasado, un 84% había sufrido demoras inferiores a 15 minutos.

«Nuestra puntualidad es la segunda más alta de Europa tras la compañía Suiza y muy por delante de Alemania, Francia o Italia» Óscar Puente Ministro de Transportes

El ministro afirmó ese día que solo el 2,4% de los desplazamientos registró un retraso superior a una hora y señaló a febrero como el mejor mes, con una media de demora inferior a los 3 minutos, y a julio como el peor, con una media de retraso de 10,3 minutos.

