Los datos desconocidos de la universidad

Miércoles, 17 julio 2019

Los jóvenes disponen de muchos métodos académicos para desarrollar su futuro. Cada día, los Ciclos Formativos de Grado Superior empiezan a suponer grandes ventajas para su formación y futuro profesional

Desde el inicio de su formación, los estudiantes suelen tener como objetivo final acceder a la universidad. La sensación de que el título universitario es la única vía para lograr un buen futuro profesional ha fijado en estos estudiantes este único objetivo, sin plantearse otras opciones que se podrían adaptar mejor a sus necesidades.

Cada año, más de un millón de estudiantes de Grado que comienzan sus estudios. Pero no todos ellos lo hacer en la carrera deseada al no disponer de la nota necesaria para entrar. Estos estudiantes tienen una alta probabilidad de no finalizar sus estudios y acabar abandonando la carrera.

Datos de abandono

Según los últimos datos aportados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, hasta un 32% de los alumnos/as universitarios de nuevo ingreso abandonan sus estudios. En torno a un 11% abandonarán su carrera actual para cambiarse a otra, probando hasta encontrar una de su gusto. El índice de abandono en el primer año es muy alto. Uno de los mayores motivos es haber escogido una carrera no deseada y en muchos casos no vuelven a estudiar quedándose únicamente con el título de bachillerato. El 91'8% de los alumnos que abandonan su carrera no volverán nunca a la universidad.

Ventajas del Ciclo Formativo

Más del 60% de los universitarios no terminan la carrera en el plazo previsto. Esta situación implica gastar uno o más años en finalizar las asignaturas pendientes, alargando los años académicos sin poder hacer uso del título universitario en la búsqueda de empleo. Cursar previamente un Ciclo Formativo de Grado Superior supone para el estudiante disponer de una formación previa que facilitará su paso por la universidad.

El Ciclo Formativo previo, permite al estudiante conocer mejor la carrera a la que va a acceder y disponer no solo de mayor experiencia laboral, gracias a las Prácticas en Empresas, sino lograr un mejor expediente. Además, en caso de no finalizar sus estudios universitarios podrá contar con el respaldo de un título de Técnico Superior.

Los Ciclos Formativos de Grado Superior permiten una nueva vía de acceso a la universidad más allá de la propia PAU, mejorando en la mayoría de los casos, los resultados académicos obtenidos mediante la Selectividad.

CFI Reina Isabel

El Centro de Formación Internacional en Granada, Reina Isabel, ofrece una amplia oferta académica que se puede consultar en su página web. Las instalaciones de Reina Isabel se encuentran en avenida Federico García Lorca, 36, en Granada. El centro dispone de horario de atención al público de lunes a viernes de 10:00 a 13:30 y de 17:30 a 19:30. Su teléfono es el 958 07 22 37.

El centro ofrece entre sus Ciclos Superiores estudios relacionados con la rama económica, como los de Administración y Finanzas o Marketing y Publicidad; la rama de la salud, como Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear, Prótesis Dentales, Higiene Bucodental o Dietética; y varios grados dedicados a la enseñanza y otras ramas profesionales, entre los que se incluyen Educación Infantil, Enseñanza y Animación Sociodeportiva o Acondicionamiento Físico. Comienza a construir tu futuro con una formación completa, diversa y de calidad.