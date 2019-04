Daniel Portero se integra con un puesto simbólico en la lista del PP en Bilbao para combatir «la humillación a víctimas» EFE El hijo del que fuera fiscal jefe del TSJA, Luis Portero, asesinado por ETA en Granada en el 2000, ha participado este lunes en la presentación de una iniciativa que el Partido Popular para la próxima legislatura en el Ayuntamiento bilbaíno E. P. Bilbao Lunes, 1 abril 2019, 15:48

El presidente de la Asociación Dignidad y Justicia, Daniel Portero, se integrará en la candidatura del Partido Popular a la Alcaldía de Bilbao en un puesto simbólico, para apoyar a una «derecha valiente» en «la lucha contra la impunidad que aún existe» en la celebración de «actos de enaltecimiento al terrorismo de ETA que humillan a las víctimas».

El hijo del que fuera fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Luis Portero, asesinado por ETA en Granada en octubre de 2000, ha participado este lunes en Bilbao en la presentación de una iniciativa que el Partido Popular presentará en la próxima legislatura en el Ayuntamiento de Bilbao para crear una ordenanza de «memoria, dignidad y justicia» con las víctimas del terrorismo.

La propuesta ha sido detallada por la presidenta del PP de Bizkaia y candidata a la Alcaldía de Bilbao, Raquel González, junto al propio Daniel Portero, en un acto en la plaza Ertzaina José María Agirre, un lugar «emblemático» porque, en palabras de González, «es el único de Bilbao con una placa para uno de los asesinados».

Según ha recordado, «son más de 60 vecinos de Bilbao asesinados en sus calles y olvidados por el alcalde», el jeltzale Juan María Aburto, que «sí se acuerda de ir a votar las urnas de Gure Esku Dago» en favor del derecho a decidir y, sin embargo, «tiene a las víctimas olvidadas y silenciadas».

Por ello, el PP tiene previsto presentar una propuesta de ordenanza municipal que busca, según recoge el texto, «salvaguardar la memoria de las víctimas, evitar las humillaciones y defender siempre la dignidad y las víctimas, remover todos los obstáculos para contribuir a una justicia efectiva, eficaz y real», así como hacer cumplir «la legislación que ampara los derechos de las víctimas».

La propuesta de ordenanza, «la primera normativa municipal en España y en la Comunidad Autónoma Vasca expresa e íntegramente dirigida a esta materia», está pensada exclusivamente a las víctimas del terrorismo que tengan reconocida esta condición por el Ministerio de Interior y propone cinco medidas concretas.

Entre ellas, la colocación de placas «en cada lugar de Bilbao donde haya sido cometido un asesinato terrorista» para, en palabras de la presidenta del PP en Bizkaia, «tener esa memoria de lo que hicieron y dieron por España».

Asimismo, se plantea impedir los actos cuyos fines de manera directa o indirecta supongan una humillación u ofensa a las víctimas del terrorismo, o de homenaje y exaltación a miembros de organizaciones terroristas«, los llamados 'ongi etorris'. En concreto, la propuesta recoge que quedaría «terminantemente prohibida la organización y celebración de actos de recibimiento u homenaje» a las personas que hayan cumplido condena por haber cometido delitos de terrorismo.

«Es una vergüenza que Bilbao tenga calles mudas ante los asesinatos, pero sean una algarabía para recibir a los asesinos. Tiene que ser justo lo contrario», ha manifestado Raquel González.

La propuesta del PP también pretende «implicar a la asociaciones», de manera que «tengan que marcar una casilla cuando pidan una subvención que condene el terrorismo». Además, si no lo hacen o si «acaban ensalzando el terrorismo con pintadas o carteles humillantes», se plantea retirar esas subvenciones hasta por diez años.

Finalmente, se propone un protocolo de «limpieza exprés» porque, según ha indicado la candidata a la Alcaldía bilbaína, pintadas y carteles permanecen «demasiado tiempo» y «esa humillación gratuita tiene que salir de las calles cuanto antes».

González ha explicado que, en la elaboración de esta propuesta, el PP ha contado con la colaboración con Covite, AVT y Dignidad y Justicia, cuyo presidente se integrará en la candidatura del PP a la Alcadía de Bilbao en «un puesto simbólico» que, aunque no ha precisado, se situará en «el segundo bloque» de la lista.

Los asesinos de su padre

Por su parte, Daniel Portero ha valorado el «esfuerzo» del PP de Bilbao en su «compromiso con las víctimas del terrorismo» y su «lucha contra los estertores que quedan todavía del terrorismo de ETA». En este sentido, ha advertido que continúan «celebrándose actos de enaltecimiento al terrorismo que humillan a las víctimas».

El presidente de Dignidad y Justicia ha denunciado «los 'ongi etorris', pintadas en las calles o, incluso, actos de humillar a las víctimas en la Aste Nagusia, en el Teatro Arriaga, donde a veces podemos encontrar el máximo enaltecimiento al terrorismo».

«Por eso me he querido implicar con el PP, que es una derecha valiente, en la que me siento identificado y a la que quiero acompañar en este proyecto en el que mi pequeña aportación va a ser luchar contra esa impunidad que aún existe», ha explicado.

Según ha añadido, «lucharemos contra esa financiación ilegal que tienen determinadas txosnas en la recaudación de dinero que luego no declaran y que sabemos, con certeza, que destinan precisamente al cuidado y el mantenimiento de esos terroristas que asesinaron a nuestros familiares».

En esta línea, ha precisado que se ha «implicado» en la candidatura de Bilbao porque «los asesinos de mi padre son de Bilbao y los voy a perseguir continuamente mientras exista impunidad». «Son de la txosna Kaskagorri y Txori Barrote, txosnas que continuamente han enaltecido el terrorismo de ETA, que han humillado a las víctimas del terrorismo y que han humillado a mi familia», ha agregado.