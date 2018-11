El cura «afable» del que nadie dudó Noticia en El Nacional, uno de los portales venezolanos que siguen la noticia. / IDEAL Los Agustinos nunca recibieron quejas sobre el detenido en Venezuela por abusar de una niña. El motrileño era «muy querido» en el colegio que dejó atrás para cumplir la orden de viajar a Maracaibo, donde sigue arrestado PILAR GARCÍA-TREVIJANO Y JAVIER MORALES Viernes, 30 noviembre 2018, 01:31

«Parece que abusó de una niña de doce años», «era el cura que daba clases», «los niños lo están pasando mal porque no se lo creen». El colegio Santo Tomás de Villanueva, de los Agustinos Recoletos, inició ayer la jornada de clases «conmocionado» –en palabras de su director– tras conocerse la detención del que fue uno de sus docentes entre 2011 y 2015. Iván Merino, de 35 años, quedó el sábado en manos de las fuerzas de seguridad de Maracaibo (Venezuela) tras ser presuntamente sorprendido mientras abusaba de una niña de 12 años. A las puertas del centro, padres y madres intercambiaron rostros de incredulidad al enterarse del arresto del motrileño, que impartió Religión, forjó amistades con padres y alumnos, ejerció como entrañable catequista y dejó Granada para viajar a América por orden de los Agustinos. Sus compañeros religiosos y docentes lo describen como «muy querido» o «afable, simpático y alegre».

Muchos de los padres no habían recibido a primera hora el comunicado del centro, pero estaban informados de las noticias llegadas desde el otro lado del globo, confirmadas por IDEAL, por el boca a boca. Conocían que fue arrestado, acusado de abusos en España y Venezuela, que reconoció ante la Policía al menos lo sucedido en el país venezolano, que fue reprobado por los Agustinos –pidieron «perdón» a la supuesta víctima y su familia– y excomulgado por la Arquidiócesis de Maracaibo.

El vídeo filtrado a la prensa en el que el sacerdote admite durante el interrogatorio que mantuvo relaciones sexuales con la niña de 12 años circuló de grupo en grupo a través de whatsapp. En él, Iván Merino manifiesta que los padres de la menor desconocían la relación: «Nos encariñamos y una cosa llevó a la otra. Me he encariñado de ella y ella se ha encariñado conmigo, ese es el problema», reconoció el sacerdote en una declaración a la Policía Bolivariana del Estado Zulia.

María, madre de un chico de 13 años del colegio se mostró consternada por la noticia. Coincidió con el sacerdote durante el tiempo que le impartió catequesis de Comunión a su hijo: «Imagínate cómo puedes sentirte en algo así. Tratas de proteger a tus hijos, pones todas las medidas que tienes en tus manos y aún así no es suficiente. Hay gente que puede hacerles daño y tu sientes impotencia«, expresó.

Otra madre, Arantxa, lo describió como «un excelente sacerdote, una excelente persona a la que querían muchísimo«. Tanto ella como sus hijos habían tenido relación con él en su etapa en Granada y en las posteriores visitas durante su mes de vacaciones. »Cuando se enteró mi niño estaba llorando. (...) Si es en otro país me lo puedo creer, pero de Venezuela no me creo nada. Los niños lo adoraban«. En sus 'escapadas' veraniegas a Granada pedía ayuda para quienes »se desmayaban« por no comer durante las misas en Venezuela. Ejercía como vicario en la parroquia María Inmaculada, de Maracaibo, según los medios locales. En general, padres y madres mostraron su confianza en el centro educativo y su perplejidad ante la noticia. Como resumía Mario, »puede pasar en cualquier sitio«. También fue recurrente la coletilla »pero no pondría la mano en el fuego por nadie«.

La mayoría de los padres coincidieron en que no saben si el colegio les convocará para una junta extraordinaria. Pero tienen claro que las respuestas del AMPA y las reuniones de madres para hablar de lo sucedido no tardarán en llegar.

El director, José María Sánchez, hablaba ayer de una situación de «sorpresa total y conmoción», de «rechazo» a esos presuntos abusos, «asombro» e «indignación». No coincidió con Iván entre las aulas del Santo Tomás de Villanueva, pero tras el intercambio de impresiones con miembros de la comunidad educativa concluyó que el arresto «no se podía esperar de ninguna manera». En el centro –que dispone de un protocolo de protección y prevención de la infancia y la adolescencia– no consta ninguna queja contra el religioso, por lo que no habrá investigación interna.

El religioso no tenía antecedentes por abusos sexuales en España El secretario de Gobierno del Estado Zulia, Lisandro Cabello, tras la detención del cura motrileño dio a entender, en unas declaraciones a los medios locales que recogió France-Presse, que el detenido estaba relacionado con «otras violaciones y otras víctimas». «Este señor tenía denuncias en España, esas cosas ya habían dado señales (...). Venía siendo señalado en una iglesia de España y lo mandaron castigado para acá. ¿Por qué lo trajeron a Venezuela, por qué lo mandan castigado para este país? Esas cosas ya habían dado señales», afirmó Lisandro Cabello. Sin embargo, IDEAL pudo confirmar que el sacerdote no tiene antecedentes penales ni se le investiga por delitos sexuales. En los Juzgados sólo consta un expediente archivado en 2013 por lesiones en un incidente de tráfico.

Era «muy querido» entre padres y alumnos y el traslado «no sentó del todo bien». Tanto el colegio como la sede provincial de la orden defendieron ayer que el traslado de Iván a Venezuela no tuvo nada que ver con quejas sobre su conducta; mucho menos con denuncias, que no constan ni en Policía Nacional ni en Guardia Civil. La decisión de que viajara a Venezuela fue de los Agustinos Recoletos, que cada cierto tiempo redistribuyen a sus religiosos para cubrir necesidades en los cinco países en los que tienen presencia, y contó con la aceptación del cura motrileño.

Ningún problema

Como señala el prior provincial de la orden, Miguel Ángel Hernández –que coincidió con Iván en la última semana de septiembre, en Venezuela– los Agustinos nunca habían recibido ninguna advertencia sobre su conducta. «Era un fraile querido porque es afable, simpático, alegre, y en realidad él congeniaba y conectaba muy bien con la juventud», describió en declaraciones a este diario. La orden cuenta con una especie de 'emisario' de Granada en Venezuela, un vicario con quien habló nada más conocer la noticia del arresto y que también dijo que no había percibido «absolutamente ningún problema».

Esta persona es quien contacta con él tras su detención por el Cuerpo de Policía Bolivariana del Estado Zulia: «Los momentos de encuentro con él (Iván) son porque hay que llevarle la comida, porque no se le ofrece nada y todo depende completamente de la asistencia que le den».

Hernández mantiene contacto con la familia de Iván: «Están destrozados, no saben qué hacer, no duermen, no comen, no viven. Entienden que nosotros somos su familia en Venezuela«.

Ayer no hubo novedades significativas sobre su situación. Los medios venezolanos Panorama y El Nacional difundieron nuevos detalles sobre su relación con la menor, los presuntos intercambios de mensajes en las redes sociales, la constatación de presuntas violaciones o las circunstancias en las que fue sorprendido junto a la niña.

Presunción de inocencia

La Archidiócesis de Granada se desvinculó ayer del cura. Su 'nombramiento' religioso como diácono –asistente del sacerdote, a grandes rasgos– fue interno y la autoridad eclesiástica de Granada sólo tuvo conocimiento del mismo y de su traslado a Venezuela. A grandes rasgos, los sacerdotes religiosos, como él, pueden celebrar los sacramentos, pero no están 'inscritos' a una diócesis –en este caso sería la Archidiócesis de Granada– sino a una comunidad, los Agustinos Recoletos.

Los comunicados de la Arquidiócesis de Maracaibo, de los Agustinos Recoletos, las palabras del director y del prior provincial, así como las declaraciones de algunos de los padres, coincidían en la repulsa y la necesidad de arropar a la familia de la víctima. No tembló el pulso para condenar los abusos. Los Agustinos Recoletos han iniciado una investigación:un 'juez' instructor recopilará datos del entorno de Iván y luego remitirán el informe a la Santa Sede.

Pero hay margen para poner en duda algunas de las noticias llegadas desde Venezuela. Quienes conocen a Iván apenas pueden identificarlo en el vídeo de la confesión, en el que parece «ido», «drogado». Sospechan que alguien pudo inducirlo a ese estado. Hernández no quiso pronunciarse acerca de este extremo:«Respeto la presunción de inocencia».

Ayer, en los Agustinos, los diálogos de sorpresa y consternación formaron parte del guion de cada mañana: los coches en doble fila, los abrigos bien cerrados, el último beso antes de entrar a clase... Nadie había dudado de aquel cura afable.